SEVILLA – Kemenangan Sevilla di final Copa del Rey memberi pukulan besar terhadap Barcelona, khususnya kepada sang pelatih, Ernesto Valverde. Masa depannya mungkin saja terancam akibat kegagalan ini. Valverde sendiri menyadari kondisinya bakal menjadi sulit di Barcelona, tetapi ia siap menerima apa pun risikonya.

Barcelona harus mengubur impiannya meraih gelar juara di ajang Copa del Rey setelah takluk 1-2 dari Sevilla. Pada laga pamungkas yang digelar di Estadio Benito Villamarin, Minggu (26/5/2019) dini hari WIB itu, Barcelona memang tampil kurang apik sehingga hanya bisa menjebloskan satu gol ke gawang Sevilla lewat aksi Lionel Messi pada menit ke-73.

Valverde sendiri menyadari kekalahan ini bakal menempatkan dirinya dalam kondisi yang sulit. Apalagi, kegagalan ini bukanlah yang pertama kalinya diraih Barcelona musim ini. Sebelumnya, tim berjuluk Blaugrana itu juga harus mengubur impiannya merengkuh trofi Liga Champions setelah kalah telak dari Liverpool di babak semifinal.

Tetapi, Valverde tetap siap bertanggung jawab atas hasil minor tersebut. Meski bakal membuatnya berada dalam posisi yang sulit, ia tetap akan menerimanya. Sebab, bagi pelatih berpaspor Spanyol itu, risiko besar telah menjadi hal yang wajar dialami semua juru taktik ketika menerima kekalahan.

"Saya baik-baik saja, walau sadar kekalahan akan menempatkan pelatih tim ini di posisi sulit sebab ada tanggung jawab besar. Pelatih selalu ingin pertandingan ulang ketika kami kalah, ingin segera menghadapi hari berikutnya, dan menempatkan tantangan baru di depan kami,” ujar Valverde, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Minggu (26/5/2019).

“Saya tahu bahwa kekalahan jadi hal yang sulit bagi pelatih karena mereka selalu dituding sebagai penyebab kesalahan, bahkan jika Anda tidak tahu mengapa. Itu tanggung jawab kami dan itu sulit, tetapi saya harus menerimanya,” tukasnya.

(dji)