SEVILLA – Pelatih Barcelona, Ernesto Valverde, buka suara soal kekalahan timnya dari Valencia di final Copa del Rey 2018-2019. Valverde membantah kegagalan ini terjadi karena para pemain Barcelona mengalami masalah psikologis setelah dibantai Liverpool di leg II semifinal Liga Champions 2018-2019.

Barcelona harus mengubur impiannya merengkuh gelar juara di Copa del Rey setelah takluk 1-2 dari Valencia pada laga pamungkas yang berlangsung di Estadio Benito Villamarin, Minggu (26/5/2019) dini hari WIB. Gol Lionel Messi pada menit ke-73 belum mampu membawa timnya keluar sebagai kampiun.

Kegagalan ini mengundang kritik keras dari berbagai pihak. Kekalahan telak 0-4 dari Liverpool di laga leg II semifinal Liga Champions 2018-2019 pun dituding menyisakan trauma mendalam terhadap kejiwaan para pemain Barcelona. Alhasil, kondisi ini memberi pengaruh besar terhadap performa mereka di beberapa laga, termasuk di final Copa del Rey.

Tetapi, Valverde membantah hal tersebut. Ia menegaskan kekalahan ini tak ada sangkut pautnya dengan kegagalan yang diterima Barcelona di Anfield Stadium yang akhirnya membuat tim tersingkir dari Liga Champions.

"Kami telah kalah, tetapi bukan karena masalah psikologis. Ini berbeda dari permainan yang kami mainkan dua pekan yang lalu, tetapi kami kalah lagi, itulah kenyataannya,” ujar Valverde, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Minggu (26/5/2019).

“Kami belum dapat memenuhi harapan kami sendiri. Setelah merayakan gelar juara di Liga Spanyol, kami pikir bisa membuat triplet karena saat itu kami masih berlaga di Liga Champions dan di Copa del Rey. Tetapi kini, yang tertinggal hanyalah perasaan buruk karena kami tidak bisa memenuhi harapan itu. Kami di sini untuk memenangkan gelar dan bukan untuk hal lain,” tukasnya.

(dji)