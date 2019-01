PARIS – Seiring berjalannya waktu, harga pasaran para pemain sepakbola pun semakin lama semakin meningkat. Tak terkecuali bagi penjaga gawang. Meski begitu, nyatanya terdapat sejumlah pihak yang menilai kalau harga penjaga gawang saat ini sudah melewati batas wajar. Menanggapi hal itu, penjaga gawang Paris Saint-Germain (PSG), Gianluigi Buffon, tidak sepakat.

Menurut Buffon, harga dari seorang pesepakbola berlandaskan pada kemampuan si pemain. Baik itu penjaga gawang atau bukan, kalau pemain tersebut memiliki kualitas bagus, maka itu dinilai Buffon layak untuk disebut dengan harga mahal. Buffon pun mencontohkan dirinya sendiri.

Seperti diketahui, sebelum transfer Alisson Becker ke Liverpool terealisasi pada musim panas 2018, Buffon meupakan penjaga gawang termahal di dunia, kala ia direkrut Juventus dari AC Parma. Saat itu, transfer Buffon dinilai tidak masuk akal karena sangat mahal. Akan tetapi, Buffon mampu membuktikan kalau ia layak ditebus dengan harga mahal tersebut jika melihat kontribusinya untuk Juve selama ini.

“Ini adalah periode di mana uang yang dihabiskan tim untuk pemain menjadi luar biasa dibandingkan dengan sebelumnya. Jika kita kembali ke masa perekrutan saya di Juve, jumlah uang yang mereka habiskan untuk saya mendapat kritik: ‘Tidak, Anda tidak dapat membayar uang sebanyak itu untuk seorang penjaga gawang,’” jelas Buffon, menukil dari Four Four Two, Kamis (10/1/2019).

“Tetapi pada akhirnya, saya berada di Juventus selama 17 tahun. Saya pikir bersama saya, Juve membuat salah satu bisnis terbaik dalam sejarah mereka. Jika Anda melihatnya sekarang, saya ragu ada orang yang tidak setuju dengan itu,” lanjutnya

”Ederson Moraes, Kepa Arrizabalaga, dan Alisson - mereka bertiga sangat muda, sama seperti saya masih muda ketika saya pergi ke Juventus. Jadi, mereka meyakinkan klub baru mereka tentang periode waktu yang panjang ini di mana mereka tahu mereka tidak perlu mendapatkan penjaga gawang lagi untuk periode yang cukup lama,” tukas Buffon.

