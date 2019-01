MANCHESTER – Pesepakbola legenda Manchester United, David May, memberi saran kepada eks timnya. May menyarankan Man United untuk membeli pemain layaknya dua personel Liverpool, Alisson Becker dan Virgil van Dijk. May menilai jika Man United sanggup mendatangkan pemain sekelas Van Dijk dan Alisson, The Red Devils memiliki kesempatan untuk mengulangi kejayaan mereka.

Semenjak ditinggalkan Sir Alex Ferguson pada musim panas 2013, prestasi Man United tak kunjung membaik. David Moyes, Louis van Gaal dan Jose Mourinho bergantian dipercaya menjadi pelatih, namun tak ada yang sanggup menghadirkan trofi Liga Inggris.

Uang ratusan juta pounds sudah dikeluarkan manajemen untuk mendatangkan sederet pemain top. Hal itu termasuk saat memecahkan rekor transfer dunia dengan mendatangkan Paul Pogba dari Juventus seharga 89 juta pounds.

Akan tetapi dalam pandangan May, Man United akan kembali berjaya layaknya saat masih ditangani Ferguson, asalkan mereka menggaet pemain selevel Alisson dan Van Dijk. Alisson dan Van Dijk memang memberikan dampak instan bagi Liverpool.

Musim ini, Alisson dan Van Dijk menjadi bintamg utama kebangkitan Liverpool, terutama di Liga Inggris. Hingga Liga Inggris 2018-2019 memasuki pekan 21, gawang Liverpool baru kemasukan 10 kali. Karena itulah, Liverpool untuk sementara memuncaki klasemen dengan koleksi 54 poin, unggul empat angka dari Manchester City di posisi dua.

“Man United harus mendatangkan pemain seperti Van Dijk atau Alisson, pemain yang mampu memberikan perbedaan besar dan juga meningkatkan kualitas tim,” kata May mengutip dari Mirror, Kamis (10/1/2019).

