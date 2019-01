MADRID – Real Madrid bakal berhadapan dengan Real Sociedad dalam laga pekan ke-18 Liga Spanyol 2018-2019 yang berlangsung di Santiago Bernabeu, Senin 7 Januari 2019 dini hari WIB. Jelang laga tersebut, pelatih Madrid, Santiago Solari, memastikan bahwa kemenangan jadi target utama timnya. Menurut Solari, hal ini diperlukan agar posisi Madrid bisa terus meningkat di klasemen sementara Liga Spanyol 2018-2019.

Madrid memang memulai gelaran Liga Spanyol musim ini dengan kurang manis. Hilangnya sang megabintang, Cristiano Ronaldo, telah memberi dampak besar terhadap permainan mereka. Alhasil, Madrid kini hanya mampu bertengger di posisi kelima pada klasemen sementara Liga Spanyol 2018-2019 dengan torehan 30 poin.

Meraih kemenangan sebanyak mungkin pun jadi target Madrid kini demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Karena itu, Solari memastikan timnya tidak akan lengah saat menjamu Sociedad dini hari nanti. Hal tersebut diperlukan agar Madrid bisa turut bersaing dalam perebutan gelar juara musim ini.

BACA JUGA: Valverde Nilai Madrid Masih Miliki Peluang Juarai Liga Spanyol 2018-2019

“Tujuannya adalah untuk terus naik posisi. Kami sadar bahwa permulaannya tidak mudah. Kami telah pindah ke tempat keempat. Kami harus berjuang dan menghadapi tantangan menghadapi situasi sulit. Itu yang kami lakukan dan kami bahagia dengan apa yang kami lakukan,” ujar Solari, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Minggu (6/1/2019).

“Setiap tim bermain di kompetisi ini. Kami memiliki liga yang paling indah. Tidak ada yang memberi Anda apa pun. Setiap orang memiliki bakat untuk melukai orang lain. Ini liga yang sangat kompetitif. Jelas, kami ingin menang, tetapi kompetisi terbuka. Kami memiliki babak pertama yang bagus di Villarreal dan sekarang kami akan mencoba untuk memenangkan pertandingan pada hari Senin,” tukasnya.

(dji)