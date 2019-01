Ronaldo Janji Bakal Kembali Membela Timnas Portugal

LISBON – Penyerang Juventus, Cristiano Ronaldo, memastikan bakal kembali berkostum Tim Nasional (Timnas) Portugal pada 2019. CR7 sebelumnya sudah absen membela Seleccao Das Quinas usai Piala Dunia 2018 karena ingin fokus beradaptasi di level klub.

Sebagaimana diketahui, Ronaldo absen membela Timnas Portugal dalam empat laga UEFA Nations League serta dua pertandingan persahabatan setelah Piala Dunia 2018. Pemain berusia 33 tahun itu seperti mengindikasikan akan pensiun membela timnas.

Namun, Ronaldo membantah spekulasi tersebut. Ia menyatakan siap untuk kembali tampil bersama rekan-rekan setimnya di Timnas Portugal pada 2019. Keputusan untuk absen membela negara di paruh kedua 2018 diambil sesuai kesepakatan demi melancarkan adaptasinya di Juventus.

“Saya berkeinginan kembali tampil bersama Timnas Portugal untuk membantu tim pelatih. Kami sebelumnya sepakat bahwa saya tidak akan terlibat dalam beberapa pertandingan di paruh pertama musim,” ujar Cristiano Ronaldo, dilansir dari Four Four Two, Selasa (1/1/2019).

“Saya sudah berusia 33 tahun, baru pindah dari sebuah negara ke negara lain, merasakan metode kerja yang berbeda, teman-teman baru, dan rutinitas profesional serta pribadi yang baru. Saya pikir itu opsi yang terbaik,” imbuh pemegang 154 caps bersama Timnas Portugal itu.

Dengan demikian, Ronaldo akan kembali berkostum Timnas Portugal pada babak kualifikasi Piala Eropa 2020 saat menjamu Ukraina, 23 Maret 2019. Ia juga akan tampil di putaran final UEFA Nations League yang akan berlangsung di tanah kelahirannya, Portugal, Juni 2019.

