BANDUNG - Liga 1 2018 baru saja berakhir, namun Persib Bandung sudah ditinggalkan salah satu pemain asingnya, Oh-Inkyun. Awalnya, kabar kepergian gelandang asal Korea Selatan (Korsel) itu muncul setelah akun Twitter Indonesia Soccer Transfer, @Indostransfer, menulis tweet yang berisikan bahwa Oh-Inkyun resmi meninggalkan Persib.

Kepastian gelandang 33 tahun itu meninggalkan Persib pun dikonfirmasi oleh sang pemain di akun Instagram-nya, @inkyun33. Pemain yang sempat menjalani seleksi di Persija Jakarta itu mengucapkan terima kasih karena telah disambut secara baik selama hampir satu tahun membela Persib.

“Saya ucapkan terimakasih kepada pemain, staff pelatih, official people, management, media, and all fans persib. Saya dapat pengalaman luar biasa dalam satu musim. Semoga tim persib makin jaya dan makin sukses. Saya juga minta maaf kalo ada yang saya salah kepada orang-orang. HATUR NUHUN,” kata Inkyun di akun Instagram-nya.

Inkyun sendiri didatangkan Persib pada awal Januari 2018. Gelandang yang memiliki kaki kiri mematikan itu dikontrak selama satu tahun, dan memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak.

Akan tetapi, belum jelas siapa yang tidak mengambil opsi memperpanjang kontrak, entah itu dari pihak Persib maupun Inkyun. Terlepas dari itu, Inkyun telah memberikan kontribusi maksimal selama membela Persib di Liga 1 2018.

Sepanjang kompetisi, mantan peman Mitra Kukar itu mengoleksi tiga gol dan dua assist bagi Persib. Ia pun berandil besar atas keberhasilan Persib finis di posisi empat besar Liga 1 2018.

(Ram)