PEKAN ke-16 Liga Inggris 2018-2019 diwarnai oleh pergantian penguasa puncak klasemen dari tangan Manchester City ke Liverpool. Permutasi tersebut dimungkinkan setelah The Citizens tumbang di markas Chelsea, Stadion Stamford Bridge, dengan skor 2-0.

Dari delapan laga yang digelar, tidak ada satu pun yang memunculkan hasil imbang. Tim-tim yang akan berlaga pada matchday keenam Liga Champions dan Liga Eropa 2018-2019 diberikan kesempatan tampil pada Sabtu 8 Desember 2018 demi menjaga kebugaran.

Laga pertama yang dihelat, yakni Bournemouth vs Liverpool menghasilkan empat gol tanpa balas bagi tim yang disebut terakhir. Hattrick Mohamed Salah yang diselingi gol bunuh diri Steve Cook membawa Si Merah naik ke puncak klasemen sementara.

Skor tipis 1-0 tercipta pada tiga laga yang digelar pukul 22.00 WIB secara bersamaan. Arsenal vs Huddersfield, Burnley vs Brighton and Hove Albion, dan Cardiff City vs Southampton masing-masing menghasilkan skor identik 1-0 untuk tuan rumah.

Gol Lucas Torreira memastikan The Gunners melanjutkan catatan tanpa kekalahan mereka menjadi 21 laga di semua kompetisi. Sedangkan tiga poin yang dipetik Burnley dan Cardiff City, berjasa mengangkat mereka untuk menjauh dari jeratan degradasi.

Hasil manis lainnya ditorehkan Manchester United yang membantai juru kunci Fulham 4-1. Ashley Young, Juan Mata, Romelu Lukaku, dan Marcus Rashford memastikan Setan Merah kembali memetik poin penuh setelah gagal menang di empat laga terakhir Liga Inggris 2018-2019.

Pahitnya kekalahan akhirnya harus dirasakan Manchester City. Anak asuh Pep Guardiola dipaksa menyerah 2-0 oleh Chelsea lewat gol N’Golo Kante dan David Luiz. Selain menelan kekalahan pertama, hasil tersebut juga menodai catatan tidak terkalahkan David Silva dan kawan-kawan.

Laga terakhir, yakni Leicester City vs Tottenham Hotspur menghasilkan tiga poin bagi klub yang disebut terakhir. Pemain asal Korea Selatan, Son Heung-min, tampil sebagai pahlawan dengan mencetak satu gol dan satu assist di laga tersebut.

Berikut hasil lengkap Liga Inggris 2018-2019 Pekan Ke-16 Sabtu Malam

AFC Bournemouth 0-4 Liverpool

Arsenal 1-0 Huddersfield

Burnley 1-0 Brighton and Hove Albion

Cardiff City 1-0 Southampton

Man United 4-1 Fulham

West Ham United 3-2 Crystal Palace

Chelsea 2-0 Manchester City

Leicester City 0-2 Tottenham Hotspur

(fmh)