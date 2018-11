DORTMUND – CEO Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, mengungkapkan keinginan untuk mempermanenkan status Achraf Hakimi. Sebagai informasi, pemain berpaspor Maroko itu berstatus pinjaman dari Real Madrid selama dua tahun hingga Juni 2020.

Hakimi dipinjamkan ke Dortmund untuk mengasah kemampuannya sebagai bek kanan. Maklum saja, pemain kelahiran Spanyol itu bakal jarang tampil bersama Real Madrid mengingat di kedua sisi fullback masih ada nama Marcelo, Dani Carvajal, serta Nacho Fernandez.

Borussia Dortmund belum lama ini juga mengungkapkan keinginan mempermanenkan status Paco Alcacer yang dipinjam dari Barcelona. Watzke lantas menargetkan peningkatan status Hakimi.

“Halo Paco Alcacer, selamat datang di Borussia Dortmund,” ujar Hans-Joachim Watzke dalam pertemuan tahunan klub, dinukil dari Four Four Two, Senin (26/11/2018).

“Dan Achraf Hakimi, kami akan berusaha melakukan hal yang sama dengan Anda, walau tidak mudah,” imbuh pria asal Jerman itu.

Pemain berusia 20 tahun itu tampil sebanyak sembilan kali pada musim 2017-2018 di bawah asuhan Zinedine Zidane. Masa depan Hakimi menjadi tidak jelas ketika Julen Lopetegui mengambil alih kursi kepelatihan. Pengganti Lopetegui, Santiago Solari, juga belum pasti akan menggunakan jasanya di masa depan.

