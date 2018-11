MILTON KEYNES – Tim Nasional (Timnas) Brasil sukses memetik kemenangan saat melakoni laga persahabatan kontra Kamerun. Bertandi di MK Stadium, Rabu (21/11/2019) dini hari WIB, Tim Samba meraih kemenangan 1-0 lewat gol tunggal Richarlison di menit 45.

Akan tetapi, kemenangan Brasil di laga tersebut harus di bayar mahal. Pemain bintang mereka, Neymar terlihat mengalami cedera dan terpaksa digantikan di awal babak pertama. Beruntung, pihak dokter Timnas Brasil, Rodrigo Lasmar mengatakan, penggawa Paris Saint-Germain itu tak mengalami cedera yang serius.

“Neymar mengeluh tidak nyaman di pangkal paha kanan. Dia meninggalkan lapangan, dan saat ini sedang diperiksa dan menjalani pengobatan di ruang ganti. Sepertinya tidak terlalu serius, tapi kami belum bisa memberikan hasil,” jelas Rodrigo Lasmar dilansir dari laman Four Four Two, Rabu (21/11/2018).

“Ini akan membutuhkan beberapa waktu untuk hasil yang lebih baik, dengan MRI, tetapi itu tidak terlihat seperti cedera parah. Lebih baik menunggu lebih lama untuk melihat hasilnya,” sambungnya.

Neymar ditarik keluar dari lapangan pada menit ke-8. Penyerang Paris Saint-Germain itu ditarik keluar karena sebelumnya ia tak kuat menahan rasa sakit sehingga menjatuhkan diri di lapangan sesaat setelah melepas sepakan jarak jauh yang masih melambung. Lalu Neymar digantikan oleh Richarlison. Sang pemain pengganti inilah yang mencetak gol tunggal kemenangan Brasil.

