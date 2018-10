JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 akan kembali beraksi di ajang Piala Asia U-19 2018. Kali ini, Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-19– akan bersua dengan Qatar dalam laga kedua Fase Grup A Piala Asia U-19 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (21/10/2018) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, memastikan bahwa kemenangan bakal menjadi target utama mereka pada laga ini. Hal tersebut diperlukan demi mempermudah langkah Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan untuk melangkah ke babak selanjutnya.

(Foto: Okezone/Heru Haryono)

Sebab Timnas Indonesia U-19 akan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-19 2018. Hal itu asalkan mereka menang atas Qatar, dan di laga lain Taiwan gagal mengalahkan Uni Emirat Arab (UEA).

Harapan Garuda Nusantara untuk meraih kemenangan pun sangat mungkin terealisasi. Sebab, kepercayaan diri tinggi kini tengah dimiliki para penggawa Timnas Indonesia U-19 berkat hasil manis pada laga perdana Piala Asia U-19.

Berhadapan dengan Taiwan di laga perdana Piala Asia U-19 pada Kamis 18 Oktober 2018 malam WIB, Timnas Indonesia U-19 tampil tangguh sehingga dapat meraih kemenangan dengan skor 3-1.

Hasil ini tentu saja menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia U-19 untuk menatap laga selanjutnya, termasuk kala berhadapan dengan Qatar. Terlebih, strategi terbaik telah dipersiapkan sang pelatih untuk menghadapi Qatar yang diyakini juga bakal tampil tangguh di pertandingan tersebut.

(Foto: Okezone/Heru Haryono)

Pasalnya, pil pahit harus diterima Qatar pada pertandingan perdana Fase Grup Piala Asia U-19. Berhadapan dengan Uni Emirat Arab (UEA) pada Kamis 18 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB, Qatar harus takluk dengan skor tipis 1-2. Karena itu, mereka dipastikan bakal tampil optimal agar dapat meraih kemenangan dan menjaga asa untuk melangkah ke babak selanjutnya.

Dengan kondisi ini, laga pun dipastikan bakal berjalan menarik sehingga sayang untuk dilewatkan. Anda dapat menyaksikan laga Timnas Indonesia U-19 vs Qatar di RCTI yang menjadi official media partner Piala Asia U-19. Laga ini akan ditayangkan RCTI pada Minggu (21/10/2018) mulai pukul 18.30 WIB. Laga Timnas Indonesia U-19 vs Qatar juga bisa disaksikan di Okezone, klik di sini.

(dji)