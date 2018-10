PARIS – Mantan penyerang Manchester United, Louis Saha, yakin komentar-komentar Paul Pogba di media sengaja dilontarkan untuk menggoyang kursi Manajer Jose Mourinho. Orang Prancis itu menyarankan agar Il Polpo menahan opininya terkait Si Spesial untuk kepentingan pribadi saja.

Sebagaimana diberitakan, Paul Pogba pernah mengungkapkan kalau dirinya tidak boleh banyak bicara kepada media karena akan ditimpa masalah. Ia juga sempat mengkritik taktik pilihan Mourinho dengan meminta agar Man United tampil lebih menyerang.

Komentar-komentar tersebut lantas ditanggapi Mourinho dengan memecat Pogba dari jabatan wakil kapten. Menurut Saha, komentar tersebut justru menempatkan si orang Portugal dalam tekanan hebat.

“Saya yakin dia (Pogba) melakukannya dengan satu tujuan dan itu tidak benar. Itu adalah bentuk komunikasi yang salah. Komentar tersebut justru menempatkan manajer di bawah tekanan. Ucapan seperti itu selayaknya dilakukan di ruang ganti bersama manajer,” ujar Louis Saha, disitat dari Four Four Two, Rabu (10/10/2018).

“Anda tahu orang-orang pasti akan bertanya-tanya. Jadi, jangan lakukan hal itu. Terkadang saya melihat ada sedikit ego yang dalam pandangan penggemar sangat mengganggu. Ada sesuatu yang salah tetapi juga ada potensi untuk memperbaikinya,” imbuh mantan penggawa Fulham tersebut.

Paul Pogba untuk sementara waktu bisa melupakan masalahnya di klub. Sebab, ia harus fokus guna membela tim nasional (Timnas) Prancis selama jeda internasional sebelum kembali ke Man United untuk melawan Chelsea pada lanjutan Liga Inggris 2018-2019.

