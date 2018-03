BRUSSEL – Kiper Chelsea, Thibaut Courtois, telah menarik diri dari skuad Tim Nasional (Timnas) Belgia dalam laga persahabatan internasional melawan Arab Saudi. Pertandingan tersebut rencananya akan dimainkan di Stade Roi Baudouin, Brussel, Belgia pada Rabu 28 Maret 2018 dini hari WIB.

Courtois meninggalkan skuad Timnas Belgia setelah mengalami cedera hamstring saat menjalani latihan. Sebelumnya, pelatih Chelsea yakni Antonio Conte menegaskan bahwa sang pemain menderita masalah otot yang dialami sejak laga perempatfinal Piala FA pekan lalu melawan Leicester City.

Timnas Belgia pun akhirnya mengumumkan resmi mengenai kondisi pemainnya tersebut melalui Twitter resmi. Kiper berusia 25 tahun itu akhirnya tak masuk skuad Belgia dalam laga uji coba pertama mereka dalam satu pekan terakhir.

Pelatih Timnas Belgia yakni Roberto Martinez pun akan mencari pilihan kiper lain untuk menggantikan Courtois pada pertandingan tersebut. Nama Simon Mignolet pun menjadi favorit untuk menempati posisi Courtois pada laga kali ini.

Seperti diketahui, kiper Liverpool itu adalah penjaga gawang nomor dua miliki Timnas Belgia setelah Courtois. Selain itu ada dua nama penjaga gawang lainnya yakni Koen Casteels dan Matz Sels yang berada dalam daftar kiper Timnas Belgia.

⚽️ @thibautcourtois has not recovered from his hamstring injury and left the group. R. Martínez will decide later on who will replace him in the goal 🆚️ @saudiFF. Get well soon, Thibaut ! 👍🏼 #BELKSA #REDTOGETHER 🇧🇪 pic.twitter.com/xAt9f1soPw— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 25, 2018