MANCHESTER – Mantan bek Liverpool, Jamie Carragher, meminta maaf atas perbuatannya yang sempat meludahi fans Manchester United beserta anak perempuannya. Hal tersebut terjadi lantaran fans Man United itu meledek Carragher dengan mengucapkan ‘’2-1, kurang beruntung kau Jamie’’. Carragher pun kehilangan pikiran dan langsung meludahi mobil fans Man United tersebut.

Pemain yang sempat memperkuat Liverpool itu mengklaim bahwa dia sudah diejek beberapa kali oleh fans tersebut. Hal itu terjadi ketika dia meninggalkan Old Trafford, markas Man United, usai kekalahan Liverpool 1-2 dari Man United dalam lanjutan pekan ke-30 Liga Inggris 2017-2018, Sabtu 10 Maret 2018 malam WIB.

Bukti rekaman video yang direkam memperlihatkan adegan Carragher mencondongkan tubuh ke depan dan meludahi ke arah mobil fans Man United tersebut usai diejek. Insiden tersebut pun menuai kontroversi setelah putri dari fans Man United itu terkena ludahan Carragher.

“Saya kehilangan pikiran. Ledekan yang saya terima tidak hanya dua atau tiga kali. Awalnya saya langsung pergi saja, namun hal tersebut terus terjadi dan terjadi lagi. Saya mencoba untuk tetap tenang. Saya kira tadinya fans Liverpool yang ingin meminta tanda tangan, jadi saya berhenti,” ungkap Carragher, dikutip dari Sportsmole, Senin (12/3/2018).

Totally out of order & Ive apologised personally to all the family this evening. I was goaded 3/4 times along the motorway while being filmed & lost my rag. No excuse apologies. https://t.co/ofrNfiwhYH— Jamie Carragher (@Carra23) March 11, 2018