Jose Mourinho Harap Juara Liga Inggris Bareng Manchester United!

JOSE Mourinho berharap bisa menjadi juara Liga Inggris bareng Manchester United. Hal itu bisa terjadi jika Manchester City dinyatakan bersalah telah melanggar Financial Fair Play (FFP)!

Iblis Merah finis sebagai runner-up pada Liga Inggris 2017-2018 bersama Mourinho. Mereka berjuang sekuat tenaga menyaingi sang rival sekota yang tengah menemukan kebangkitan bersama Pep Guardiola.

Harapan itu kini muncul setelah Man City dinyatakan Premier League melakukan 115 pelanggaran FFP pada 2009-2018. Jika dinyatakan bersalah dalam pengusutan kasus yang dimulai Oktober 2024, maka sanksi tegas sudah menanti.

Man City bisa jadi mengalami pengurangan poin di semua musim yang terjadi pada rentang 2009-2018. Ada kemungkinan pula gelar-gelar juara yang diraih pada musim-musim tersebut dicopot dan diserahkan ke kesebelasan lain!

Maka, harapan Man United menambah gelar juara Liga Inggris, utamanya pada musim 2017-2018, bisa menjadi kenyataan. Hal itu diungkap Mourinho dalam wawancara khusus bersama Rio Ferdinand yang tayang di kanal Youtube Rio Ferdinand Presents FIVE.

"Mungkin ada peluang kami memenangkan liga itu, bukan? Jika Man City terjebak dalam Financial Fair Play yang melanggar aturan, mungkin mereka akan kehilangan beberapa poin dan kami memenangi gelar tersebut," ungkap Mourinho, dikutip pada Sabtu (17/2/2024).