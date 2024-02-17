Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jose Mourinho Harap Juara Liga Inggris Bareng Manchester United!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |14:32 WIB
Jose Mourinho Harap Juara Liga Inggris Bareng Manchester United!
Jose Mourinho berharap bisa juara bersama Liga Inggris (Foto: Instagram/@josemourinho)
A
A
A

JOSE Mourinho berharap bisa menjadi juara Liga Inggris bareng Manchester United. Hal itu bisa terjadi jika Manchester City dinyatakan bersalah telah melanggar Financial Fair Play (FFP)!

Iblis Merah finis sebagai runner-up pada Liga Inggris 2017-2018 bersama Mourinho. Mereka berjuang sekuat tenaga menyaingi sang rival sekota yang tengah menemukan kebangkitan bersama Pep Guardiola.

Jose Mourinho tiga kali juara Liga Inggris (Foto: Premier League)

Harapan itu kini muncul setelah Man City dinyatakan Premier League melakukan 115 pelanggaran FFP pada 2009-2018. Jika dinyatakan bersalah dalam pengusutan kasus yang dimulai Oktober 2024, maka sanksi tegas sudah menanti.

Man City bisa jadi mengalami pengurangan poin di semua musim yang terjadi pada rentang 2009-2018. Ada kemungkinan pula gelar-gelar juara yang diraih pada musim-musim tersebut dicopot dan diserahkan ke kesebelasan lain!

Maka, harapan Man United menambah gelar juara Liga Inggris, utamanya pada musim 2017-2018, bisa menjadi kenyataan. Hal itu diungkap Mourinho dalam wawancara khusus bersama Rio Ferdinand yang tayang di kanal Youtube Rio Ferdinand Presents FIVE.

"Mungkin ada peluang kami memenangkan liga itu, bukan? Jika Man City terjebak dalam Financial Fair Play yang melanggar aturan, mungkin mereka akan kehilangan beberapa poin dan kami memenangi gelar tersebut," ungkap Mourinho, dikutip pada Sabtu (17/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/02/45/2086887/mourinho-kecewa-prestasinya-di-man-united-dianggap-remeh-QUACgblgQu.jpg
Mourinho Kecewa Prestasinya di Man United Dianggap Remeh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/08/23/47/1940273/kaka-yakin-gattuso-bakal-bawa-kesuksesan-untuk-milan-IW2yBshdwm.jpg
Kaka Yakin Gattuso Bakal Bawa Kesuksesan untuk Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/12/45/1909773/legenda-timnas-prancis-akui-kehebatan-pogba-o7W9TgxA2i.jpg
Legenda Timnas Prancis Akui Kehebatan Pogba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/11/45/1909259/alasan-chelsea-takkan-pecat-conte-2vLV85zLBk.jpg
Alasan Chelsea Takkan Pecat Conte
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/11/1649765/bursa-pemilihan-ketua-pssi-jateng-mulai-memanas-sosok-kontroversial-ikut-terseret-sbn.webp
Bursa Pemilihan Ketua PSSI Jateng Mulai Memanas, Sosok Kontroversial Ikut TerseretÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/penyerang_persija_jakarta_allano_lima.jpg
Persija Guncang Bursa Transfer! Deretan Pemain Asing Bakal Dibuang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement