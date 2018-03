TURIN – Manajemen Juventus memberi ultimatum kepada perwakilan atau agen dari gelandang Liverpool, Emre Can. Seperti diberitakan La Gazzetta dello Sport, manajemen Bianconeri –julukan Juventus– memberikan waktu satu minggu kepada Can untuk berpikir, apakah akan menerima tawaran mereka atau tidak.

Juventus melayangkan tawaran kontrak lima tahun kepada gelandang berpaspor Jerman itu. Nantinya, Can akan menerima bayaran lima juta euro atau sekira Rp84 miliar per tahun. Saat ini, Can masih berstatus sebagai pemain Liverpool. Namun, kontrak gelandang keturunan Turki itu bersama Liverpool akan berakhir pada 30 Juni 2018.

Hingga kini, belum ada tanda-tanda bahwa Can akan memperpanjang kontrak bersama Liverpool. Sebenarnya menurut aturan bosman, Can sudah bebas bernegosiasi dengan klub mana pun untuk hengkang secara gratis pada bursa transfer musim panas 2018.

BACA JUGA: Jadwal Final Coppa Italia 2017-2018

Bisa dibilang, gelandang berusia 23 tahun itu sedang mencari penawaran terbaik. Sebab tak hanya Juventus yang meminati pemain serbabisa itu. Barcelona, Real Madrid dan Bayern Munich ditengarai juga kepincut kepada jasa Can.

Tidak heran Can menjadi rebutan. Bersama Liverpool musim ini, gelandang berambut klimis itu tampil luar biasa. Dari 33 penampilan di semua kompetisi, Can mengemas enam gol dan lima assist. Terbaru, Can mencetak gol saat Liverpool mengalahkan West Ham United 4-1 akhir pekan lalu.

Can bergabung dengan Liverpool pada musim panas 2014, setelah didatangkan dari Bayer Leverkusen. Sejauh ini Can telah turun di 162 pertandingan dengan koleksi 14 gol dan 12 assist. Selama membela Liverpool, Can dikenal sebagai pesepakbola yang tak kenal kompromi. Ia tak segan melakukan tekel dua kaki untuk mengamankan bola. Tak heran selama kariernya sebagai pesepakbola, ia telah mengoleksi 71 kartu kuning dan dua kartu merah.

BACA JUGA: Donnarumma: Milan Siap Balaskan Dendam ke Juventus!

Sementara itu terkait kiprah bersama Timnas Jerman, Can telah mengemas 20 caps dengan raihan satu gol. Semenjak 2017, Can mulai menyegel satu tempat sebagai pemain inti di tim racikan Joachim Low tersebut. Kiprah terkini Can bersama Jerman tersaji saat mereka ditahan Prancis 2-2 di laga persahabatan pada 14 November 2017.

(Ram)