MANCHESTER – Tidak dapat dimungkiri bahwa perkelahian dan perselisihan kerap terjadi dalam dunia sepakbola. Hal itu pula yang diakui oleh bek Manchester United, Marcos Rojo, yang menyebutkan pernah saling baku tendangan dengan rekan setimnya saat ini, Alexis Sanchez.

Namun patut dicatat, bahwa perselisihan antara Rojo dengan Sanchez itu tercipta sebelum sang striker bergabung dengan Man United. Sebelum ini, Sanchez merupakan striker kepunyaan Arsenal dan mengabdi kepada Timnas Cile. Hal itulah yang membuat Sanchez berseteru dengan Rojo.

(Baca juga: Ini Kekurangan yang Bikin Manchester United Telan Kekalahan)

Pasalnya, Rojo merupakan bek Man United dan juga Timnas Argentina. Rojo mengungkapkan bahwa sudah cukup sering ia melakukan kontak fisik dengan Sanchez di atas lapangan, baik itu di level klub maupun di level tim nasional, mengingat Cile dan Brasil sama-sama berada di zona Conmebol.

Terlebih lagi posisi Rojo yang beroperasi sebagai bek dan Sanchez sebagai seorang striker. Tentunya Rojo harus melakukan segala upaya agar tidak membiarkan Sanchez berkeliaran di area pertahanannya atau bahkan mencetak gol. Maka dari itu, Rojo tak ragu untuk melakukan tindakan yang cukup kasar terhadap Sanchez.

Kendati demikian, bek 27 tahun itu mengungkapkan bahwa perselisihan yang pernah terjadi di antara dirinya dengan Sanchez justru membuat hubungannya kini memiliki chemistry yang luar biasa. Rojo pun tak ragu bahwa ia akan cocok bermain bersama Sanchez dalam tim yang sama.

“Saya telah berhadapan dengannya (Sanchez) berkali-kali, baik itu saat melawan Arsenal atau Cile. Kami selalu terlihat saling berkelahi di lapangan. Jadi ini lebih baik kami berada di sisi yang sama karena sebelumnya kami selalu berakhir dengan saling menendang satu sama lain,” ungkap Rojo, menukil dari Four Four Two, Kamis (15/2/2018).

“Itu adalah gaya saya dan cara saya bermain. Saya sudah menggunakan cara ini sejak saya masih kecil. Saya sangat agresif dan emosional di lapangan. Saya benar-benar tipikal pemain Amerika Selatan. Kami sangat agresif. Itu sesuatu dalam darah saya. Saya tidak ingin mengubahnya,” lanjutnya.

“Namun Alexis adalah orang yang hebat, sekarang saya telah mengenalnya. Dia pemain yang fantastis dan saya berharap dia membawa level maksimalnya ke United. Dia berbaur dengan baik. Dia mendapatkan rumah baru. Pada faktanya itu adalah rumah yang saya miliki ketika pertama kali datang ke United,” pungkas Rojo.

(fmh)