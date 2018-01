MANCHESTER – Penggawa Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, sedang menjadi pembicaraan dalam bursa transfer musim dingin 2018 lantaran keinginannya untuk pindah ke klub lain. Hal itu dikarenakan durasi kontrak pemain berpaspor Swedia itu akan berakhir pada Juni 2018.

Mengetahui kabar itu, Pelatih Man United, Jose Mourinho mengatakan bakal memberikan jalan kepada Ibra -sapaan akrab Ibrahimovic- untuk hengkang dan bergabung dengan klub lain. Di sisi lain, pihak klub berjuluk Setan Merah itu belum menunjukkan tanda akan memperpanjang durasi kontrak Ibra.

Memang keinginan Ibra untuk meninggalkan Man United karena sempat menderita cedera lutut. Di sisi lain, ia juga menjadi kurang mendapatkan jam bermain lantaran kedatangan Alexis Sanchez di bursa transfer musim dingin 2018. Pemain berusia 36 tahun itu dikabarkan tengah melakukan pembicaraan dengan klub asal Amerika Serikat, LA Galaxy.

Mourinho tak mengetahui kabar Ibra yang berniat membela klub lain jelang kontrak berakhir. Pelatih berkebangsaan Portugal itu belum mendapatkan kabar langsung terkait niat dari anak didiknya tersebut.

“Ibrahimovic tidak memberi tahu apa pun. Saya justru mendengar atau membaca kabar ini (hengkang ke klub lain) dari media. Ibrahimovic tidak pernah mengatakannya kepada saya. Saya tidak tahu soal itu,” kata Mourinho, mengutip dari Four Four Two, Selasa (30/1/2018).

“Ibrahimovic berada dalam tahun terakhir kontraknya. Jika kabar itu benar dan dia ingin memperkuat klub di negara lain, kami akan membantunya. Kami tidak akan membuat hidupnya sulit,” jelasnya.

Sejauh ini, Ibra telah menyumbang 29 gol dan 10 assist dalam 53 pertandingan bersama Man United di semua kompetisi. Ia pun turut mengantarkan Setan Merah meraih gelar juara Piala Liga Inggris, Liga Eropa, dan Community Shield pada musim 2016-2017.

(fmh)