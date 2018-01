BARCELONA – Bek Barcelona, Gerard Pique secara resmi menandatangani perpanjangan kontraknya pada Senin 29 Januari 2018 waktu setempat. Pemain berusia 30 tahun itu bakal masih membela Blaugrana -julukan Barca- hingga Juni 2022.

Pique pun mendapat klausul kontrak senilai 500 juta euro atau sekira Rp8,2 triliun. Hal tersebut dilakukan Barca untuk memantapkan posisi pemain Timnas Spanyol itu dalam waktu yang lama. Ia menandatangani kontrak baru bersama Presiden Barca, Josep Maria Bartomeu di Stadion Camp Nou.

Pique mengaku senang dengan perpanjangan kontrak bersama Barca. Ia mengatakan dirinya ingin menyelesaikan masa baktinya dengan klub yang telah membesarkan namanya di kancah sepakbola profesional dunia.

“Saya sangat senang telah memperbarui kontrak saya dan saya berharap ini bukanlah yang terakhir. Jika saya menyelesaikan kontrak saya ini, saya akan berada di Barca selama 14 tahun, plus sekitar enam atau tujuh tahun lainnya di tim junior,” ungkap Pique, seperti dilansir Sky Sports, Selasa (30/1/2018).

Lebih lanjut, Pique menganggap Barca layaknya sebagai rumah dan bagian dari perjalanan hidupnya. Ia pun ingin terus membela Blaugrana seumur hidup dan terus tampil kompetitif meski tak berusia muda lagi. Terlebih, ia memikirkan keluarganya yang enggan pindah dari Barcelona.

“Saya menjadi anggota Barca sejak lahir. Barca terasa seperti rumah, ini adalah klub dalam hidup saya. Saya selalu merasa akan bertahan di sini dan tak pernah memikirkan hal lainnya. Saya berharap untuk bertahan seumur hidup,” ucapnya.

“Tentu saja saya memikirkan soal keluarga saya dan anak-anak saya, yang tak ingin pindah. Namun, dalam karier saya di sini, kami nyaris selalu memenangi sesuatu dan kami bertarung hingga akhir. Saya berharap kami terus kompetitif hingga saya pensiun,” ujarnya.

🔊 Piqué: "I am very happy to celebrate my contract extension. I hope it's not the last. I feel Barça like it was my home" 🔵🔴 #Piqué2022 pic.twitter.com/cOIAbMkCYi— FC Barcelona (@FCBarcelona) 29 Januari 2018