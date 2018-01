LIVERPOOL – Drama megatransfer yang melibatkan bintang Liverpool, Philippe Coutinho, pada akhirnya akan memasuki babak final. Pasalnya, Liverpool telah menerima pinangan Barcelona untuk Coutinho dengan mahar senilai 142 juta pounds atau sekira Rp2,2 triliun.

Seperti yang telah diketahui khalayak ramai bahwa kepindahan Coutinho ke Barcelona sebenarnya hanya tinggal menunggu masalah waktu saja. Hal tersebut dikarenakan baik Barcelona maupun Coutinho sudah sama-sama saling menginginkan satu sama lain.

Manajemen Liverpool yang selama ini bertindak sebagai penghambat di antara keduanya, pada akhirnya tak bisa berbuat banyak selain merelakan kepergian Coutinho. Melalui situs resminya, klub berjuluk The Reds itu pun mengumumkan bahwa Coutinho akan segera terbang ke Barcelona untuk menyelesaikan proses transfernya.

Kendati begitu, Barcelona tentu saja tak bisa langsung mendapatkan tanda tangan Coutinho dan memainkannya dalam pertandingan. Pasalnya, tetap akan berlaku sejumlah prosedur kepindahan pemain seperti tes medis dan kesepakatan yang harus dicapai Barcelona dengan pihak Coutinho pribadi.

“Liverpool FC bisa memastikan Philippe Coutinho akan meninggalkan klub setelah sebuah kesepakatan transfer tercapai dengan FC Barcelona, yang menjadi subjek (Coutinho) akan melakukan tes medis dan kesepakatan pribadi,” tulis laman resmi Liverpool, Minggu (7/1/2018).

“Pemain tersebut sekarang memiliki izin untuk menyelesaikan formalitas biasanya untuk segera menyelesaikan transfer,” sambung mereka.

Kini, berdasarkan informasi yang disampaikan Mail Sport, Coutinho beserta keluarganya tengah berada di Bandara John Lennon, Liverpool, untuk segera melakukan penerbangan ke Barcelona guna menyelesaikan proses transfernya. Dalam foto tersebut, Coutinho terlihat berbahagia dengan senyum lebar yang menghiasi wajahnya.

📷 | Philippe Coutinho & his family leaving Liverpool John Lennon Airport to travel to Barcelona this evening. ✈️ [Via @MailSport] #LFC pic.twitter.com/93OWLdB6s5— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) January 6, 2018