PARIS – Penyerang Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe, mengaku sempat melakukan negosiasi dengan Real Madrid sebelum memilih melanjutkan karier bersama Les Parisiens –julukan PSG. Negosiasi itu berlangsung pada bursa transfer musim panas 2017.

“Benar kami (Mbappe dan Madrid) pernah melakukan pembicaraan. Namun, saya pikir itu merupakan masa lalu bagi saya dan Madrid,” kata Mbappe mengutip dari Four four Two, Rabu (27/12/2017).

Mbappe laris-manis di bursa transfer musim panas 2017 setelah tampil memikat bersama AS Monaco di musim 2016-2017. Meski 2016-2017 merupakan musim pertama Mbappe mentas di level profesional, penyerang berpaspor Prancis itu langsung menunjukkan ketajamannya.

Dari 44 penampilan di semua ajang bareng Les Rouge et Blancs –julukan Monaco, Mbappe mengemas 26 gol dan 14 assist. Gol maupun assist yang dicetak Mbappe pun akhirnya mengantarkan Monaco menjuarai Liga Prancis, plus melaju hingga semifinal Liga Champions.

Pada akhirnya, PSG yang beruntung mendatangkan jasa Mbappe. Tim asuhan Unai Emery itu tidak langsung membeli pesepakbola berusia 19 tahun itu. Mereka lebih dulu meminjam Mbappe selama satu musim. Baru di bursa transfer musim panas 2018, mereka akan memermanenkan status Mbappe.

Namun, butuh dana tak sedikit bagi PSG untuk menebus Mbappe. PSG disebut-sebut harus mengeluarkan 180 juta euro atau sekira Rp2,9 triliun. Hal itu pun akan membuat Mbappe berstatus sebagai pemain termahal kedua di bawah Neymar Jr (Rp3,5 triliun).

Bersama PSG musim ini, Mbappe tampil brilian. Dari 23 penampilan di semua ajang, ia mampu mengemas 12 gol dan 11 assist. Mengingat musim masih panjang, Mbappe berpeluang besar melewati raihan gol maupun assist yang dicetak bersama Monaco musim lalu.

