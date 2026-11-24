Erick Thohir Harap Liga 2 Jadi Pondasi Timnas Indonesia U-23

Erick Thohir ingin kualitas Championship 2026-2027 terangkat sehingga bisa menjadi pondasi Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, mendorong peningkatan kualitas Championship 2026-2027 secara berkelanjutan. Ia berharap kompetisi kasta kedua itu menjadi pondasi pembinaan pemain muda untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23.

Erick Thohir menyampaikan hal itu setelah menyaksikan pertandingan Persikad Depok melawan Adhyaksa FC Bekasi di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 22 November 2026. Dalam pertandingan tersebut, Persikad meraih kemenangan tipis 1-0.

Erick Thohir harap kualitas Liga 2 Indonesia terus meningkat . (Foto: Kemenpora)

1. Kuallitas Liga 2 Wajib Ditingkatkan

Erick Thohir menilai kualitas Championship perlu terus ditingkatkan agar mampu menjadi kompetisi yang semakin kompetitif. Menurut mantan Presiden Inter Milan tersebut, perkembangan liga harus berjalan konsisten untuk mendukung pembinaan pemain sepakbola Indonesia.

“Saya juga ingin Liga 2 (Pegadaian Championship) ini menjadi liga yang terus kualitasnya meningkat,” kata Erick Thohir, Okezone mengutip dari laman resmi PSSI, Selasa (24/11/2026).

Ia menilai persaingan antarklub di Championship musim ini menunjukkan perkembangan positif. Penerapan teknologi Video Assistant Referee (VAR) dan peningkatan kualitas kepelatihan menjadi beberapa faktor yang mendukung kompetisi tersebut.

“Kalau kita lihat tadi dengan adanya VAR, dengan adanya kualitas kepelatihan yang bagus, para klub Liga 2 kalau kita lihat sekarang sangat bersaing, ya. Angkanya (poin) mepet-mepet, tidak kalah sama Liga 1,” papar Erick Thohir.