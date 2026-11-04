Raih Man of the Match Liga Champions, Calvin Verdonk: Trofi Ini Akan Saya Taruh di Samping TV!

PEMAIN LOSC Lille, Calvin Verdonk, bangga bukan main setelah terpilih sebagai man of the match laga Liga Champions 2026-2027 yang mempertemukan timnya kontra Bodo/Glimt pada Rabu (4/11/2026) dini hari WIB. pemain Timnas Indonesia itu mengaku akan menaruh trofi man of the match di ruang tamu rumahnya.

“Sangat senang. Ini adalah Liga Champions, panggung terbesar dalam sepakbola, jadi saya benar-benar bahagia mendapatkan ini,” kata Calvin Verdonk dalam wawancara kelar pertandingan, Okezone mengutip dari akun X @TimnasXtra.

Calvin Verdonk Raih Man of the Match Laga Bodo/Glimt vs LOSC Lille. (Foto: X/@TimnasXtra)

“Saya rasa trofi ini akan saya letakkan di ruang tamu, tepat di samping televisi, agar saya bisa melihatnya setiap saat,” lanjut pesepakbola 29 tahun tersebut.

1. Statistik Gemilang Calvin Verdonk

Pelatih LOSC Lille, Davide Ancelotti, memainkan Calvin Verdonk sebagai starter saat timnya tandang ke markas Bodo/Glimt di matchday keempat Liga Champions 20262-2027. Seperti biasa, mantan pemain NEC Nijmegen ini dimainkan sebagai fullback kiri.

Bermain di posisi terbaiknya, Calvin Verdonk tampil lepas. Mengutip dari laman Whoscored, Calvin Verdonk mencatatkan lima tekel sukses dan memenangkan satu duel udara.

Laman Whoscored pun memberikan nilai 7,4 kepada Calvin Verdonk. Tak heran di akhir pertandingan, Calvin Verdonk terpilih sebagai pemain terbaik laga yang berakhir 0-0 tersebut.