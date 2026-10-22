Kisah Unik Borussia Dortmund di Liga Champions, Pilih Tak Mandi di Markas Sabah FK demi Hindari Bakteri

BAKU – Borussia Dortmund mencuri perhatian usai meraih kemenangan 2-1 di markas Sabah FK pada laga lanjutan Liga Champions 2026-2027, pada Selasa 20 Oktober 2026. Skuad klub asal Jerman tersebut mengambil langkah tidak biasa dengan memilih langsung meninggalkan Stadion Olimpiade Baku tanpa menggunakan fasilitas kamar mandi stadion.

Para pemain tampak meninggalkan arena pertandingan dalam kondisi bersimbah keringat. Keputusan untuk tidak menggunakan fasilitas bilas di stadion tersebut ternyata sudah dilakukan sejak sesi latihan resmi pada hari sebelumnya.

Pelatih Dortmund, Niko Kovac memberikan konfirmasi terkait keputusan skuadnya seusai pertandingan. Ia mengatakan skuadnya merasa lebih aman untuk mandi di hotel ketimbang di ruang bilas Stadion Olimpiade Baku.

"Kami juga tidak mandi di sini kemarin setelah latihan. Kami diberitahu untuk tidak mandi di sini, melainkan lebih baik dilakukan di hotel. Itulah mengapa kami kembali ke hotel begitu cepat," ungkap Kovac, dikutip dari FootBoom, Kamis (22/10/2026).

1. Dugaan Masalah Kebersihan

Direktur Olahraga Dortmund, Ole Book memberikan penjelasan tambahan saat ditemui awak media di area mixed zone. Ia menyebutkan fasilitas di hotel tempat tim menginap jauh lebih layak untuk proses pemulihan para pemain.

Borussia Dortmund. (Foto: Instagram/blackyellow)

"Menurut saya fasilitas mandi di hotel sedikit lebih menarik. Jadi kami memastikan para pemain dapat tiba di sana lebih cepat," ujar Book.

"Lebih menarik. Anda bisa membayangkannya sendiri. Area mandi di sini tidak terlalu bagus,” tambahnya.