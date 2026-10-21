Skenario yang Terjadi jika Laga Como 1907 vs Manchester United di Liga Champions 2026-2027 Resmi Ditunda

COMO – Pertemuan klub Italia, Como 1907 vs Manchester United di matchday ketiga Liga Champions 2026-2027, pada Rabu (21/10/2026) malam WIB terancam terkendala cuaca buruk. Lantas apa yang akan terjadi jika memang pertandingan yang digelar di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia, tersebut benar-benar ditunda?

Seperti yang diketahui, Manchester United asuhan Michael Carrick memboyong skuadnya yang tengah krisis pemain ke Italia. Pertandingan ini menjadi krusial bagi Carrick untuk meredakan tekanan pada posisinya di kursi kepelatihan Old Trafford.

Namun, di tengah laga krusial bagi skuad berjuluk The Red Devils itu, muncul kekhawatiran akan penundaan atau penundaan kick-off meningkat dalam 48 jam terakhir. Isu tersebut mencuat menyusul kondisi cuaca ekstrim yang melanda kawasan setempat.

Carrick sendiri sempat menepis potensi pembatalan laga saat sesi jumpa pers pada Selasa 20 Oktober 2026 kemarin. Hanya saja, ancaman gangguan akibat cuaca diprediksi masih dapat terjadi.

1. Potensi Cuaca Buruk

Berdasarkan laporan dari Sportsmole, Layanan Meteorologi Nasional Angkatan Udara Italia telah menerbitkan peringatan cuaca buruk berupa curah hujan tinggi. Wilayah Como diperkirakan akan diguyur hujan deras jelang hingga saat pertandingan berlangsung.

Stadion Giuseppe Sinigaglia jelang Como 1907 vs Manchester United (Foto: Instagram/@manutd)

Selain hujan lebat, potensi badai disertai petir juga diperkirakan membayangi stadion jelang kick-off pada pukul 18.45 waktu setempat atau pukul 23.45 WIB. Kondisi ini membuat situasi jelang laga terus dipantau secara ketat.

Pihak berwenang bahkan menetapkan status orange alert untuk hari Rabu. Selain curah hujan ekstrim, risiko terjadinya tanah longsor di sekitar wilayah tersebut turut menjadi alasan penerbitan status siaga ini.