Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pemain Bintang Dunia yang Gagal Direkrut Erik ten Hag saat Masih Tangani Manchester United, Nomor 1 Paling Disesali

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |17:29 WIB
5 Pemain Bintang Dunia yang Gagal Direkrut Erik ten Hag saat Masih Tangani Manchester United, Nomor 1 Paling Disesali
Mantan pelatih Manchester United, Erik Ten Hag. (Foto: Manchester United)
A
A
A

MASA kepemimpinan Erik ten Hag di Manchester United diwarnai belanja pemain bernilai fantastis. Berdasarkan data Transfermarkt, selama menangani The Red Devils –julukan Man United– pada rentang Juli 2022 hingga Oktober 2024, pelatih asal Belanda tersebut telah menggelontorkan dana sebesar 563,4 juta pounds atau sekira Rp13,5 triliun.

Nama-nama mahal seperti Antony, Rasmus Hojlund, Casemiro, Mason Mount, Leny Yoro, Lisandro Martinez, hingga Andre Onana berhasil mendarat di Old Trafford. Kendati demikian, Ten Hag mengaku tidak semua pemain idamannya berhasil didapatkan oleh manajemen tim.

Dalam wawancaranya bersama The Athletic, Ten Hag mengungkapkan keinginannya mendatangkan deretan pemain berpengalaman untuk memimpin skuad muda Man United saat itu. Lantas siapa saja mereka?

5 Pemain Bintang Dunia yang Gagal Direkrut Erik ten Hag saat Masih Tangani Manchester United, Mengutip dari The Athletic:

1. Frenkie de Jong

frenkie de jong
frenkie de jong

Bukan rahasia lagi jika Ten Hag sangat mendambakan mantan anak asuhnya di Ajax Amsterdam ini. Kendati Ten Hag telah berusaha keras, kepindahan gelandang Barcelona tersebut tak pernah terealisasi.

"Semua orang berpikir manajer yang melakukan negosiasi dan terlibat dalam urusan finansial, padahal saya tidak pernah terlibat. Tentu saja saya telah melakukan yang terbaik; saya mengatur pertemuan dengannya, yang juga melibatkan Richard dan John, untuk membujuknya bergabung. Dia bisa menjadi sosok yang sangat penting dalam membangun tim, bukan hanya untuk tahun itu tetapi juga masa depan. Namun, kami gagal mewujudkannya," kenang Ten Hag.

2. Declan Rice

Declan Rice
Declan Rice

Setelah gagal mendaratkan De Jong, bidikan Ten Hag beralih ke kapten West Ham United, Declan Rice. Namun, klub asal London Timur tersebut enggan melepas sang pemain dengan mudah.

"Masalahnya adalah West Ham tidak ingin melepasnya. Menurut saya kami bisa berbuat lebih banyak untuk mengujinya. Kami berada di pandangan yang sama, mereka mencoba, tetapi saya tidak tahu bagaimana prosesnya berjalan. Poin utamanya adalah, di United Anda membutuhkan pemain-pemain luar biasa," kata Ten Hag.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/51/3249246/rodri_berpeluang_meraih_trofi_ballon_dor_2026_ballondor-EP41_large.jpg
3 Calon Kuat Peraih Trofi Ballon dOr 2026, Nomor 1 Rodri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/45/3249001/manchester_city_terancam_terdegradasi_dari_liga_inggris_musim_ini_laman_resmi_manchester_city-Zi3B_large.jpg
3 Klub yang Diuntungkan jika Manchester City Terdegradasi dari Liga Inggris, Nomor 1 Liverpool!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/51/3248856/leeds_united-j2F4_large.jpg
2 Klub Sepakbola Dunia yang Turut Bersimpati dengan Karhutla di Indonesia, Nomor 1 Dihuni Pemain Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/51/3248841/timnas_indonesia-IMd9_large.jpg
5 Pemain Top Eropa yang Gagal Bela Indonesia karena Tak Direstui FIFA, Nomor 1 Mitchel Bakker
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/20/51/1762713/atlet-bali-i-kadek-dwi-pecahkan-rekor-dunia-lempar-cakram-di-asian-para-games-2026-pia.webp
Atlet Bali I Kadek Dwi Pecahkan Rekor Dunia Lempar Cakram di Asian Para Games 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/21/tifosi_psg.jpg
Barcelona Laporkan PSG ke UEFA gegara Tifo Kontroversial, Logo Klub Ditebas Gergaji Mesin
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement