5 Pemain Manchester United yang Bakal Ditendang Antonio Conte jika Resmi Gantikan Michael Carrick, Nomor 1 Bintang Setan Merah

MANCHESTER – Isu kedatangan Antonio Conte ke Old Trafford kian kencang berembus seiring posisi Michael Carrick yang berada di ujung tanduk sebagai pelatih Manchester United. Kegagalan merebut kemenangan saat menjamu Leeds United di laga lanjutan Liga Inggris 2026-2027 pada Minggu 18 Oktober 2026, disinyalir membuat Conte semakin besar menggantikan Carrick di kursi kepelatihan.

Hasil imbang 1-1 kontra Leeds membuat catatan buruk Carrick bersama Manchester United semakin bertambah. Kini, Man United tak pernah menang dalam enam laga terakhir dan terdampar di peringkat ke-13 Liga Inggris 2026-2027.

Jika Carrick resmi dipecat dan Conte ditunjuk sebagai suksesornya, perubahan besar diprediksi bakal terjadi di dalam skuad The Red Devils. Pelatih asal Italia tersebut terkenal sangat tegas dan tak segan mendepak pemain nama besar yang tidak sesuai dengan skema permainannya, sebagaimana yang pernah ia lakukan pada Diego Costa saat menukangi Chelsea.

Berikut 5 Pemain Manchester United yang Bakal Ditendang Antonio Conte jika Resmi Gantikan Michael Carrick, Mengutip dari Sportbible:

1. Marcus Rashford

Marcus Rashford. (Foto: Instagram/manutd)

Marcus Rashford berada dalam situasi yang serba sulit di Old Trafford. Meski berstatus sebagai salah satu pemilik gaji tertinggi, penyerang jebolan akademi Setan Merah ini tak lagi menjadi pilihan utama di lini depan.

Setelah gagal dipermanenkan Barcelona yang lebih memilih merekrut Anthony Gordon pada bursa transfer musim panas lalu, Rashford terpaksa bertahan di Man United. Mengingat performa dan menit bermainnya yang minim, Conte diprediksi bakal memilih menjual Rashford pada bursa transfer mendatang guna mendatangkan dana segar untuk belanja pemain baru.

2. Mason Mount

mason mount

Sejak ditransfer dari Chelsea pada Juli 2023 lalu dengan biaya 55 juta poundsterling, karier Mason Mount di Manchester United terus diganggu masalah cedera yang berkepanjangan. Ia tercatat baru mengemas 77 penampilan di semua ajang bersama Setan Merah.

Kehadiran gelandang anyar seperti Carlos Baleba, Youri Tielemans, dan Andrey Santos membuat posisi Mount kian tergusur. Conte diyakini tidak akan ragu melepas Mount sebelum kontrak sang pemain habis pada 2028 demi menggaet pemain yang lebih siap pakai.