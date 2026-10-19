Ditahan Leeds United 1-1, Michael Carrick Tak Panik Manchester United Baru Menang 1 Kali

Michael Carrick tidak merasa panik melihat Manchester United baru sekali menang di Liga Inggris 2026-2027 (Foto: Man United)

LEEDS – Manchester United kembali gagal menang di Liga Inggris 2026-2027 usai ditahan Leeds United 1-1. Pelatih Michael Carrick mengaku tidak panik meski sadar hasil itu sangat buruk.

Duel Leeds United vs Man United itu merupakan matchday 7 Liga Inggris 2026-2027. Laga berlangsung di Stadion Elland Road, Leeds, Inggris, Minggu 18 Oktober 2026 malam WIB.

Manchester United vs Ipswich Town di Liga Inggris 2026-2027 (Foto: Premier League)

Man United unggul duluan lewat gol Bryan Mbeumo (35’). Tapi, sontekan Dominic Calvert-Lewin (51’) menggagalkan kemenangan Iblis Merah.

1. Baru 1 Kali Menang

Gara-gara hasil itu, Man United baru mencatatkan 1 kemenangan dalam 7 laga Liga Inggris 2026-2027. Bruno Fernandes mengoleksi 7 angka karena 4 kali imbang dan menelan 2 kekalahan.

Kini, Man United nangkring di tangga ke-13 klasemen Liga Inggris 2026-2027. Catatan 1 menang, 4 seri, dan 2 kalah, tersebut jadi start terburuk klub di kompetisi domestik sejak 1986.

Terang saja, Carrick jadi sorotan karena tidak mampu mengulangi performa setengah musim lalu. Ia pun sadar, hasil tersebut tidak bisa diterima.