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Profil Uilliam Barros Pereira, Striker Brasil Andalan Persib Bandung

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |18:49 WIB
Profil Uilliam Barros Pereira, Striker Brasil Andalan Persib Bandung
Pemain Persib Bandung, Uilliam Barros Pereira. (Foto: Instagram/uilliambarros93)
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PROFIL Uilliam Barros Pereira, striker Brasil andalan Persib Bandung dapat Anda ketahui di artikel ini. Persib Bandung secara resmi memperkenalkan Uilliam Barros, pemain asal Brasil yang didatangkan untuk memperkuat lini depan Maung Bandung pada Juli 2025 lalu.

Penyerang tersebut diumumkan bersamaan dengan rekrutan lainnya, Berguinho. Hanya saja, berbeda dengan Berguinho yang musim sebelumnya membela Borneo FC di Super League, Uilliam merupakan wajah baru di persepakbolaan Indonesia.

Musim 2024-2025, Uilliam memperkuat klub asal Kuwait, Al-Fahaheel, dan sukses mengemas 17 gol bersama tim tersebut.

1. Profil Singkat

Nama Lengkap: Uilliam Barros Pereira

Tempat, Tanggal Lahir: Bonito, Mato Grosso do Sul, Brasil, 11 Oktober 1994

Usia: 32 tahun

Tinggi Badan: 1,82 meter

Nomor Punggung: 94

Posisi Utama: Penyerang Tengah (Striker)

Posisi Lainnya: Sayap Kanan, Sayap Kiri

Kaki Dominan: Kanan

Klub saat Ini: Persib Bandung (dikontrak hingga Juni 2028)

Uilliam Barros saat berlatih bersama Persib Bandung persibcoid
Uilliam Barros saat berlatih bersama Persib Bandung persibcoid

2. Jejak Karier Uilliam Barros Pereira

Dari sisi pengalaman, pemain berusia 32 tahun tersebut sudah cukup kenyang berkompetisi di level Asia. Uilliam diharapkan mampu menjadi andalan di lini depan Maung Bandung.

 

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