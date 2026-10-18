Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Persik Kediri di Super League 2026-2027: Adu Taktik di Si Jalak Harupat

BANDUNG – Pertandingan sarat gengsi dan adu taktik matang dipastikan tersaji dalam lanjutan kompetisi Super League 2026-2027. Persib Bandung siap menjamu tamunya, Persik Kediri, di Stadion Si Jalak Harupat, Kutawaringin, pada Minggu (18/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Kedua kesebelasan menatap laga malam esok dengan tingkat kesiapan fisik serta mental yang sangat tinggi. Pertemuan ini diprediksi berjalan ketat dan menarik sejak peluit awal dibunyikan.

Dalam sesi konferensi pers menjelang pertandingan, kedua pelatih melontarkan pujian sekaligus kewaspadaan tinggi. Mereka mengaku telah membedah secara mendalam peta kekuatan serta kelemahan masing-masing kubu.

1. Waspada Kolektivitas Macan Putih

Pelatih Persib, Igor Tolic, memberikan perhatian khusus terhadap organisasi permainan rapi yang dimiliki oleh skuad Persik Kediri. Menurutnya, ancaman datang secara merata dari lini belakang hingga lini serang lawan.

Tolic menyoroti solidnya lini tengah Persik serta keterlibatan aktif penjaga gawang mereka dalam proses membangun serangan. Potensi gempuran dari sektor sayap juga masuk dalam radar evaluasi tim pelatih Pangeran Biru.

Striker Persik Kediri Sergio Castel (Instagram/@persikfcofficial)

"Pemain sayap mereka bagus dalam menggiring bola, sementara bek kiri mereka sangat cepat, pengumpan silang yang handal, dan mahir melakukan dribble," ujar Tolic, dikutip dari laman resmi Persib, Minggu (18/10/2026).

Meski demikian, juru taktik asal Kroasia tersebut tetap menaruh keyakinan penuh terhadap etos kerja anak asuhnya. Ia optimis Persib mampu mengamankan poin maksimal di kandang sendiri.