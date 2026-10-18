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Perasaan Membuncah, Sandy Walsh Antusias Tatap Laga Persib Bandung vs Persik Kediri

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |02:32 WIB
Perasaan Membuncah, Sandy Walsh Antusias Tatap Laga Persib Bandung vs Persik Kediri
Sandy Walsh menatap laga Persib Bandung vs Persik Kediri dengan penuh antusias (Foto: Instagram/@sandywalsh)
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BANDUNG – Sandy Walsh tengah diliputi perasaan yang membuncah usai pulih dari cedera yang memaksanya absen selama 10 pekan. Ia kini siap tampil di laga Persib Bandung vs Persik Kediri jika dipercaya pelatih Igor Tolic.

Walsh belum mencatatkan penampilan debut bersama Persib di laga kompetitif musim ini. Ia langsung dihantam cedera usai membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 pada Juli-Agustus.

1. Tampil 90 Menit

Sandy Walsh tampil di laga Persib Bandung vs The Cong-Viettel FC (Foto: i.League)
Sandy Walsh tampil di laga Persib Bandung vs The Cong-Viettel FC (Foto: i.League)

Setelah menepi selama 10 pekan lamanya, Walsh akhirnya kembali merumput. Ia turun dalam laga AFC Champions League 2 2026-2027 melawan The Cong Viettel FC, Rabu 14 Oktober malam WIB.

Hebatnya lagi, Walsh tampil 90 menit dalam laga di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Pemain kelahiran Brussells, Belgia, itu pun sangat senang bisa kembali bermain.

Apalagi, debut resminya bareng Persib itu berakhir dengan kemenangan 1-0. Walsh semakin antusias menatap lembaran baru dalam kariernya di Kota Bandung.

"Perasaan yang luar biasa, bisa meraih kemenangan (lawan The Cong-Viettel),” kata Walsh, dikutip dari laman resmi i.League, Minggu (18/10/2026).

 

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