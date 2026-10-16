3 Pemain Paling Berbakat dalam Sejarah Manchester United Pilihan Sir Alex Ferguson, Nomor 1 Anak Kesayangan

SELAMA 27 tahun memimpin Manchester United, Sir Alex Ferguson berhasil mengukir era paling gemilang dalam sejarah klub. Pelatih legendaris asal Skotlandia itu tidak hanya mempersembahkan deretan trofi bergengsi, tetapi juga membentuk serta mendatangkan banyak pemain berkelas dunia.

Di antara ratusan pemain hebat yang pernah diasuhnya di Old Trafford, Ferguson secara khusus menyoroti tiga nama yang ia anggap memiliki bakat alami paling luar biasa di atas lapangan.

Berikut 3 Pemain Paling Berbakat dalam Sejarah Manchester United Pilihan Sir Alex Ferguson:

1. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo Lesu Manchester United Dibantai Brighton & Hove Albion 4-0

Dalam buku yang dirilisnya pada 2014, setahun setelah pensiun, Ferguson tanpa ragu menempatkan Cristiano Ronaldo di posisi teratas. Didatangkan dari Sporting Lisbon saat masih remaja, Ronaldo menjelma menjadi salah satu penyerang paling mematikan di dunia hingga meraih Ballon d'Or 2008 dan mempersembahkan tiga gelar Liga Inggris serta trofi Liga Champions.

"Cristiano Ronaldo adalah pemain paling berbakat yang pernah saya tangani. Ia melampaui semua pemain hebat lainnya yang pernah saya latih di United, dan saya memiliki banyak pemain hebat," tulis Ferguson dalam bukunya, dikutip dari Give Me Sport, Jumat (16/10/2026).

2. Ryan Giggs

Ryan Giggs

Legenda asal Wales ini menjadi salah satu dari dua pemain lokal yang dinilai Ferguson mendekati level kehebatan Ronaldo. Giggs memiliki loyalitas dan konsistensi luar biasa dengan menjadi bagian dari seluruh 13 gelar Premier League yang diraih Ferguson di Manchester United.

Transformasi permainannya pun sangat mengagumkan, di mana ia berevolusi dari seorang penyerang sayap berkecepatan tinggi menjadi gelandang tengah yang cerdas dalam mengontrol tempo permainan selama dua dekade.