Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

3 Pemain Paling Berbakat dalam Sejarah Manchester United Pilihan Sir Alex Ferguson, Nomor 1 Anak Kesayangan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |16:51 WIB
3 Pemain Paling Berbakat dalam Sejarah Manchester United Pilihan Sir Alex Ferguson, Nomor 1 Anak Kesayangan
Sir Alex Ferguson bersama Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/manutd)
A
A
A

SELAMA 27 tahun memimpin Manchester United, Sir Alex Ferguson berhasil mengukir era paling gemilang dalam sejarah klub. Pelatih legendaris asal Skotlandia itu tidak hanya mempersembahkan deretan trofi bergengsi, tetapi juga membentuk serta mendatangkan banyak pemain berkelas dunia.

Di antara ratusan pemain hebat yang pernah diasuhnya di Old Trafford, Ferguson secara khusus menyoroti tiga nama yang ia anggap memiliki bakat alami paling luar biasa di atas lapangan.

Berikut 3 Pemain Paling Berbakat dalam Sejarah Manchester United Pilihan Sir Alex Ferguson:

1. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo Lesu Manchester United Dibantai Brighton & Hove Albion 4-0
Cristiano Ronaldo Lesu Manchester United Dibantai Brighton & Hove Albion 4-0

Dalam buku yang dirilisnya pada 2014, setahun setelah pensiun, Ferguson tanpa ragu menempatkan Cristiano Ronaldo di posisi teratas. Didatangkan dari Sporting Lisbon saat masih remaja, Ronaldo menjelma menjadi salah satu penyerang paling mematikan di dunia hingga meraih Ballon d'Or 2008 dan mempersembahkan tiga gelar Liga Inggris serta trofi Liga Champions.

"Cristiano Ronaldo adalah pemain paling berbakat yang pernah saya tangani. Ia melampaui semua pemain hebat lainnya yang pernah saya latih di United, dan saya memiliki banyak pemain hebat," tulis Ferguson dalam bukunya, dikutip dari Give Me Sport, Jumat (16/10/2026).

2. Ryan Giggs

Ryan Giggs
Ryan Giggs

Legenda asal Wales ini menjadi salah satu dari dua pemain lokal yang dinilai Ferguson mendekati level kehebatan Ronaldo. Giggs memiliki loyalitas dan konsistensi luar biasa dengan menjadi bagian dari seluruh 13 gelar Premier League yang diraih Ferguson di Manchester United.

Transformasi permainannya pun sangat mengagumkan, di mana ia berevolusi dari seorang penyerang sayap berkecepatan tinggi menjadi gelandang tengah yang cerdas dalam mengontrol tempo permainan selama dua dekade.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/51/3248316/calvin_verdonk-qCvQ_large.jpg
3 Pemain Top Timnas Indonesia yang Pernah Bermain di Liga Champions, Nomor 1 Ukir Sejarah Pertama sebagai WNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/51/3244823/timnas_indonesia-sC7U_large.jpg
3 Pemain Timnas Indonesia yang Tampil Baik Lawan Malaysia, Nomor 1 Penyebab Gawang Garuda Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/51/3243731/timnas_indonesia-4bX2_large.jpg
3 Pemain Top Timnas Indonesia yang Berusia 30 tahun ke Atas di FIFA ASEAN Cup 2026, Nomor 1 Bintang Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/51/3243384/timnas_indonesia_siap_beraksi_di_fifa_asean_cup_2026_pssi_okezone-Zb0c_large.jpg
4 Negara Calon Kuat Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/16/11/1761223/garudayaksa-fc-all-out-dukung-serena-francis-pimpin-tim-putri-cms.webp
Garudayaksa FC All Out Dukung Serena Francis Pimpin Tim Putri
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/16/alwi_farhan.jpg
Alwi Farhan Tantang Anders Antonsen di Perempat Final Denmark Open 2026, Siap Hadapi Tekanan Tuan Rumah!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement