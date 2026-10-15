Igor Tolic Bongkar Rahasia Ruang Ganti Persib Bandung Usai Bungkam The Cong-Viettel di AFC Champions League 2 2026-2027

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, membeberkan rahasia keberhasilan timnya menundukkan wakil Vietnam, The Cong-Viettel FC, pada matchday kedua Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Rabu 14 Oktober 2026, Maung Bandung mengamankan kemenangan tipis 1-0 berkat gol tunggal Mariano Peralta dari titik putih pada menit ke-45.

Hasil positif ini melanjutkan tren impresif Persib di panggung Asia sekaligus mengukuhkan posisi mereka di papan atas klasemen. Pelatih asal Kroasia tersebut menilai soliditas tim, persiapan matang, serta mentalitas bertanding para pemain menjadi kunci utama dalam mematahkan pertahanan kokoh tim tamu.

1. Kekuatan Mental Para Pemain

Di balik raihan tiga poin tersebut, Tolic mengungkapkan suasana positif yang terbangun di internal tim menjelang laga krusial ini. Komunikasi yang terjalin erat antara staf pelatih dan para pemain terbukti ampuh dalam mengeksekusi strategi di lapangan.

"Saya harus bilang apa lagi? Tiga hari terakhir di ruang ganti terasa sangat positif. Seluruh pemain saling berkomunikasi dengan intens dan menyusun rencana pertandingan secara bersama-sama," ujar Igor Tolic usai pertandingan, dikutip Kamis (15/10/2026).

"Kami telah merancang skema permainan bersama, lalu para pemain turun ke lapangan dan menjalankannya dengan sangat baik hingga meraih kemenangan," tambahnya mengapresiasi kedisiplinan taktis skuadnya.

Igor Tolic. (Foto: Instagram/persib)

2. Nilai Kebersamaan

Selain kedisiplinan taktik, Tolic juga memberikan pujian tinggi kepada para pemain yang menunjukkan pengorbanan luar biasa, termasuk mereka yang tetap memaksakan diri tampil meski belum pulih sepenuhnya dari cedera.

"Saya pikir mereka tampil luar biasa dan memegang peranan sangat vital. Mereka adalah pribadi-pribadi yang hebat dan sangat cerdas. Jika kita terus menjaga komitmen seperti ini, hasil akhir, baik itu menang, seri, atau kalah, akan menjadi bagian dari proses," tegas sang pelatih.