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Penampilan Vinicius Junior di Real Madrid Jadi Sorotan, Begini Komentar Jose Mourinho

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |20:59 WIB
Penampilan Vinicius Junior di Real Madrid Jadi Sorotan, Begini Komentar Jose Mourinho
Pemain Real Madrid, Vinicius Junior. (Foto: Instagram/realmadrid)
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MADRID – Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, secara terbuka memberikan pembelaan kepada Vinicius Junior di tengah kritik tajam terkait penurunan performa sang penyerang. Ia menegaskan para suporter dan pihak klub harus menunjukkan kesabaran serta dukungan penuh kepada bintang asal Brasil tersebut.

Vinicius saat ini tengah melalui fase yang tidak mudah di Santiago Bernabeu. Sempat menjadi pemain paling ditakuti dan diandalkan di lini depan, performa yang menurun belakangan ini membuat posisinya di tim utama mulai dipertanyakan publik.

1. Mental Pemain

Menjelang laga kontra Villarreal di laga lanjutan Liga Spanyol 2026-2027 pada Minggu 11 Oktober 2026, Mourinho menjelaskan pendekatan terhadap pemain yang sedang mengalami krisis kepercayaan diri harus dilakukan secara bijak dan tidak boleh disamakan satu sama lain.

"Saya percaya pada pemilihan berdasarkan performa, namun kita juga harus memahami fase yang sedang dilalui oleh setiap pemain. Sebagian pemain yang tampil kurang maksimal memang perlu diistirahatkan, tetapi keputusan itu juga membawa risiko tersendiri,” kata Mourinho, dilansir dari The Thao 247, Jumat (9/10/2026).

Vinicius Junior bersama Virginia Fonseca. (Foto: Instagram/virginia)
Vinicius Junior bersama Virginia Fonseca. (Foto: Instagram/virginia)

“Ada pemain yang membutuhkan waktu untuk kembali ke level terbaik mereka. Saya sedang membicarakan Vinicius, dan tidak ada alasan bagi saya untuk menutup-nutupinya," tambahnya.

Bagi sang pelatih, hal paling mengkhawatirkan bukanlah sekadar angka di papan skor, melainkan tekad besar sang pemain untuk bangkit dari keterpurukan.

"Hal yang membuat saya merasa iba adalah melihat seberapa besar keinginan anak ini untuk bangkit. Vinicius ingin kembali menjadi sosok penentu kemenangan di lapangan. Ia sedang melalui masa sulit, namun ia terus bekerja dengan sangat keras untuk bisa kembali," sambung Mourinho.

 

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