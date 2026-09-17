Manchester United Kalah dari Brighton & Hove Albion, Catat Rekor Buruk Selama 50 Tahun

JAKARTA - Manchester United mencatatkan rekor buruk saat kalah 2-3 dari Brighton & Hove Albion di 32 besar Piala Liga Inggris 2026-2027, Kamis (17/9/2026) dini hari. Ini adalah kali pertama dalam 50 tahun terakhir Manchester United kalah setelah unggul 2-0 di Old Trafford.

1. Rekor Buruk Selama 50 Tahun

Melansir Sky Sports, Kamis (17/9/2026), terakhir kali Manchester United kalah di Old Trafford setelah unggul 2 gol terjadi pada tahun 1984. Selain itu, kekalahan dari Brighton & Hove Albion juga menjadi yang pertama dalam 551 kesempatan ketika Manchester United unggul 2 gol di babak pertama.

Pelatih Manchester United, Michael Carrick, buka suara usai hasil buruk tersebut. Ia menyebut situasi saat ini terasa lebih berat.

"Kami tersingkir dari kompetisi piala, namun suasana di sini terasa lebih berat daripada sekadar itu," ujarnya.

"Saya cukup terbuka untuk mengakui hal tersebut. Memang begitulah rasanya," ucapnya.

Kekalahan ini juga membangkitkan kembali ingatan akan kekalahan mengecewakan Ruben Amorim di Grimsby tahun lalu. Kekalahan itu juga menjadi pertanda awal dari akhir masa jabatan Ruben Amorim.

Brighton and Hove Albion singkirkan Manchester United di Piala Liga Inggris (@officialbhafc)

Kekalahan di kompetisi piala dari The Seagulls ini juga mengingatkan pada kekalahan FA Cup yang diderita United saat menghadapi tim asuhan Fabian Hurzeler pada awal tahun. Itu adalah pertandingan terakhir sebelum Carrick kembali ke klub dan memicu kebangkitan.

Bahkan gol penyeimbang yang dicetak Pascal Gross di Old Trafford membangkitkan kenangan saat ia mencetak dua gol di kandang United pada Agustus 2022, yang membuat awal masa jabatan Erik ten Hag langsung terpuruk.

Fakta bahwa Gross masih mampu tampil gemilang empat tahun kemudian merupakan bukti nyata ketahanan pemain asal Jerman itu di usia 35 tahun—namun hal ini juga menjadi cerminan yang lebih memprihatinkan mengenai minimnya kemajuan United selama kurun waktu tersebut.

Sejak pertandingan tahun 2022 itu—yang terjadi 1.502 hari yang lalu—Gross telah membawa Brighton lolos ke kompetisi Eropa, sempat pindah ke Borussia Dortmund, kembali lagi ke The Seagulls, membawa mereka kembali ke Eropa, serta menyaksikan United menghabiskan 365 juta poundsterling untuk mendatangkan tujuh gelandang tengah baru. Ia tetap mampu tampil lebih unggul dibandingkan lini tengah United.