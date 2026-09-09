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Ini yang Diwaspadai Pelatih Persib Bandung Igor Tolic dari Persija Jakarta Jelang Bentrok di Super League 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |09:36 WIB
Ini yang Diwaspadai Pelatih Persib Bandung Igor Tolic dari Persija Jakarta Jelang Bentrok di Super League 2026-2027
Igor Tolic apresiasi pertahanan kuat yang dibentuk Shin Tae-yong untuk Persija Jakarta. (Foto: Persib.co.id)
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PERSIB Bandung mulai mematangkan persiapan menghadapi Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mewaspadai pertahanan Persija Jakarta yang dinilai solid dan berbahaya ketika melakukan serangan balik.

Persib Bandung akan melawat ke markas Persija dalam laga yang rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu 12 September 2026 pukul 15.30 WIB. Duel bertajuk 'El Clasico Indonesia' tersebut menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan pada awal kompetisi Super League 2026-20227.

1. Pertahanan Kuat Persija Jakarta

Igor Tolic menaruh perhatian terhadap organisasi pertahanan Persija Jakarta yang dinilainya semakin stabil. Pelatih Persib tersebut juga mulai menyusun strategi untuk mencari celah dari permainan bertahan yang diterapkan Shin Tae-yong.

Shin Tae-yong bikin pertahanan Persija Jakarta sangat rapat. (Foto: Instagram/@persija)
Shin Tae-yong bikin pertahanan Persija Jakarta sangat rapat. (Foto: Instagram/@persija)

“Mereka terlihat lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Saya tidak melihat banyak hal yang tidak teratur di pertahanan mereka. Saya melihat sebuah tim terutama dalam bertahan yang sudah cukup stabil. Mereka tidak banyak kebobolan, dan itu sangat penting,” kata Igor Tolic, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Rabu (9/9/2026).

Igor Tolic melihat performa Persija Jakarta mengalami perkembangan setelah Persib Bandung mengalahkan mereka pada semifinal Piala Presiden 2026. Menurutnya, Shin Tae-yong telah membangun fondasi yang cukup baik, termasuk meningkatkan ketajaman lini depan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Persija Jakarta juga mampu menunjukkan produktivitas ketika menjalani pertandingan pramusim menghadapi Brisbane Roar dengan merebut kemenangan 4-0. Kondisi tersebut membuat Tolic menilai Persib harus memiliki persiapan matang untuk menghadapi kekuatan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

 

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