Hasil Chelsea vs Brighton & Hove Albion di Liga Inggris 2026-2027: Drama 7 Gol Warnai Kemenangan Dramatis The Blues

LONDON - Pertandingan pekan kedua Liga Inggris 2026-2027 antara Chelsea vs Brighton & Hove Albion menyajikan tontonan yang sangat dramatis. Bermain di kandang sendiri, yakni di Stadion Stamford Bridge, pada Minggu (30/8/2026), skuad asuhan Xabi Alonso itu langsung tancap gas sejak menit-menit awal pertandingan hingga akhirnya menang 4-3.

Gebrakan kilat ditunjukkan oleh lini tengah tuan rumah ketika pertandingan baru berjalan empat menit saja. Roméo Lavia sukses mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa timnya unggul cepat atas tim tamu.

Keunggulan tersebut semakin bertambah matang ketika Pedro Neto berhasil memanfaatkan peluang emas pada menit ke-14. Permainan agresif yang diterapkan lini depan membuat pertahanan Brighton kian kewalahan menghadapi gelombang serangan bertubi-tubi.

Memasuki menit ke-32, penyerang andalan João Pedro turut mencatatkan skor ke gawang mantan timnya. Namun, Brighton tidak tinggal diam begitu saja dan langsung membalas melalui aksi Malick Yalcouye tiga menit berselang.

Chelsea vs Brighton. (Foto: Instagram/chelsea

1. Sengitnya Paruh Kedua

Memasuki interval babak kedua, tempo permainan sama sekali tidak mengalami penurunan intensitas. Petaka sempat menghampiri kubu tuan rumah ketika João Pedro tak sengaja melakukan gol bunuh diri pada menit ke-62.

Beruntung bagi skuad London Biru, gelandang kreatif Cole Palmer segera memperlebar jarak kedudukan lewat gol cantiknya pada menit ke-73. Gol ini sekaligus mengembalikan kepercayaan diri para pemain di tengah tekanan ketat Brighton.