Como Masih Belum Puas Belanja, Incar Mantan Penyerang Juventus

JAKARTA - Como 1907 masih belum berhenti berbelanja pemain jelang musim 2026-2027. Kabar terbaru, Como 1907 mengincar mantan striker Juventus yang kini membela Fiorentina, Moise Kean.

1. Aktif Belanja

Diketahui, pada bursa transfer kali ini, Como tetap aktif seperti musim-musim sebelumnya. Namun, bedanya kali ini Como harus mempersiapkan tim untuk berkompetisi di Liga Champions 2026-2027.

Sejauh ini, Como 1907 telah merekrut kembali Nico Paz dari Real Madrid, mendatangkan bek muda Andreas Cuenca, meminjam bek kanan Yan Couto dari Dortmund.

Como 1907 juga mendatangkan talenta muda Italia Mattia Liberali dari Catanzaro, resmi mempermanenkan Alvaro Morat dari AC Milan, serta mendatangkan Trevoh Chalobah dari Chelsea dengan mahar 30 juta euro.

Trevoh Chalobah (Instagram/@chalobah)

Namun, Cesc Fabregas masih belum puas memperkuat timnya. Melansir laman Football Italia, Rabu (19/8/2026), rumor mengenai ketertarikan Como terhadap pemain timnas Italia ini sudah beredar cukup lama. Hal ini terutama karena klub tersebut perlu memperkuat skuad dengan lebih banyak pemain Italia demi memenuhi persyaratan regulasi.

2. Incar Mantan Penyerang Juventus

Gianluca Di Marzio dari Sky Sport Italia dan pakar transfer Fabrizio Romano sama-sama melaporkan Como telah mengajukan tawaran awal: pinjaman senilai 5 juta euro dengan kewajiban membeli sang pemain di akhir musim seharga 25 juta euro.

Tawaran ini kemungkinan besar tidak akan cukup untuk meyakinkan pihak Viola, meskipun mereka baru saja mendatangkan Mateo Pellegrino dari Parma dan meminjam Franco Mastantuono dari Real Madrid.