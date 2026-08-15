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Calon Pemain Timnas Indonesia Jordy Wehrmann Absen 3 Bulan Efek Cedera di Laga Indonesia All Stars vs Aston Villa

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |13:44 WIB
Calon Pemain Timnas Indonesia Jordy Wehrmann Absen 3 Bulan Efek Cedera di Laga Indonesia All Stars vs Aston Villa
Jordy Wehrmann absen 3 bulan karena cedera bahu. (Foto: iLeague)
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CALON pemain Timnas Indonesia yang kini membela Madura United, Jordy Wehrmann, dipastikan menepi selama tiga bulan untuk pemulihan cedera bahu. Pemain berdarah Indonesia-Belanda itu dipastikan absen tiga bulan setelah menjalani pemeriksaan lanjutan.

Direktur Madura United, Annisa Zhafarina, mengatakan tindakan medis langsung diambil setelah hasil pemeriksaan menunjukkan adanya cedera serius pada bahu kanan Jordy Wehrmann. Gelandang 27 tahun itu mengalami cedera di laga Indonesia All Stars vs Aston Villa yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu 1 Agustus 2026.

Duel sengit Indonesia All Stars vs Aston Villa. (Foto: Okezone/Isra Triansyah)
Duel sengit Indonesia All Stars vs Aston Villa. (Foto: Okezone/Isra Triansyah)

“Setelah melalui beberapa pemeriksaan seperti MRI dan foto Rontgen, ditemukan adanya robekan pada labrum bahu kanan Jordy,” kata Nisa, Okezone mengutip dari laman i.League, Sabtu (15/8/2026).

1. Sudah Jalani Operasi

Pemain andalan Madura United itu menjalani operasi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Kamis  13 Agustus 2026. Operasi dilakukan untuk memperbaiki jaringan labrum yang mengalami robekan. 

Proses pembedahan berlangsung aman dan lancar. Selanjutnya, kondisi Jordy Wehrmann pada Jumat 14 Agustus 2026 dalam keadaan stabil dan kini masih menjalani perawatan pascaoperasi.

“Kondisinya cukup stabil, hanya ada keluhan nyeri wajar pada area luka pascaoperasi. Jordy juga sudah dijadwalkan untuk memasuki program fisioterapi,” katanya.

 

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