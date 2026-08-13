Tak Sekadar Menang, Ini Target Utama Bali United Jelang Lawan Persib Bandung dan Sabah FC

AJANG pramusim bertajuk Dewata Challenge Series 2026 bakal menjadi panggung ujian bagi Bali United dalam mematangkan persiapan tim menghadapi musim 2026-2027. Klub berjuluk Serdadu Tridatu tersebut dijadwalkan melakoni dua pertandingan penting melawan wakil Malaysia Sabah FC serta juara bertahan Super League, Persib Bandung.

Turnamen Dewa Challenge Series 2026 berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada 13 hingga 28 Agustus 2026. Kehadiran dua lawan dengan karakter berbeda dinilai menjadi kesempatan berharga bagi Bali United untuk mengukur kesiapan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

1. Menguji Kualitas dan Adaptasi Pemain

Pelatih Bali United, Johnny Jansen, menilai kedua pertandingan tersebut akan memberikan tantangan tersendiri bagi anak asuhnya. Menurutnya, Sabah FC maupun Persib Bandung merupakan tim yang memiliki kualitas kompetitif.

“Saya tidak tahu persis seberapa kuat mereka saat ini, tapi Persib adalah tim yang bagus dan Sabah juga akan menjadi tim yang kuat," kata Johnny Jansen dikutip dari laman resmi I.League, Kamis (13/8/2026).

Bali United resmi mendatangkan Thomas Lam jelang Super League 2026-2027 (Foto: Bali United)

"Jadi, ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Namun, kondisi fisik kami semakin membaik. Saya rasa ini akan menjadi dua pertandingan yang berkualitas,” tambahnya.

Pelatih asal Belanda itu menyebut laga melawan tim dari luar negeri dan salah satu klub terbaik Indonesia akan membantu pemain beradaptasi dengan berbagai situasi pertandingan. Hal tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesiapan tim menghadapi musim baru.

2. Membangun Identitas Permainan Tim

Selain menjadi ajang menguji kemampuan pemain, dua pertandingan tersebut juga dimanfaatkan staf pelatih untuk melakukan evaluasi. Johnny ingin melihat sejauh mana perkembangan tim setelah menjalani program persiapan pramusim.