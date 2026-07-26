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Arema FC Kalah dari Persib di Piala Presiden 2026, Marcos Santos Akui Maung Bandung Lebih Baik 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |20:12 WIB
Arema FC Kalah dari Persib di Piala Presiden 2026, Marcos Santos Akui Maung Bandung Lebih Baik 
Arema FC Kalah dari Persib di Piala Presiden 2026, Marcos Santos Akui Maung Bandung Lebih Baik  (Instagram/@aremafcofficial)
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BANDUNG - Arema FC takluk 0-1 dari Persib Bandung pada laga pembuka Grup A Piala Presiden 2026, yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026) malam.

1. Persib Tampil Lebih Baik

Di babak pertama, Arema FC lebih banyak ditekan permainan agresif Persib Bandung. Hingga akhirnya, gawang Singo Edan kebobolan di menit ke-24 lewat gol Uilliam Barros. Kendati mampu tampil jauh lebih baik dan keluar dari tekanan di babak kedua, Arema FC belum berhasil mencetak gol.

"Performa lawan bagus hari ini. Di babak pertama Persib Bandung lebih baik dari Arema, mereka dapat banyak kesempatan dan beberapa peluang," kata pelatih Arema FC, Marcos Santos, melansir laman Arema, Minggu (26/7/2026).

Arema FC vs Persib di Piala Presiden 2026 (Instagram/@aremafcofficial)
Arema FC vs Persib di Piala Presiden 2026 (Instagram/@aremafcofficial)

Ia mengakui, memasuki babak kedua, anak asuhnya mencoba bangkit dan tampil lebih dominan. Penguasaan bola serta variasi serangan yang dibangun beberapa kali mengancam pertahanan Persib, meski tuan rumah tetap berbahaya melalui skema serangan balik cepat. 

"Di babak kedua Arema lebih baik dan permainan kita meningkat. Kita lebih baik saat memegang bola di babak kedua dan Persib bermain dengan transisi cepat," tuturnya. 

Dia menilai laga ini menyajikan evaluasi penting bagi timnya yang terus berkembang. "(kemarin-red) Arema menunjukkan ada kesempatan untuk melakukan yang lebih baik untuk musim berikutnya," ucap Marcos Santos.

Senada dengan sang pelatih, Julian Guevara  mengakui adanya perubahan performa tim usai jeda antarbabak.

 

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