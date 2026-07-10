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Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timor Leste di AFF 2026: Garuda Pertiwi Menang 2-0

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |17:47 WIB
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timor Leste di AFF 2026: Garuda Pertiwi Menang 2-0
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timor Leste di AFF 2026: Garuda Pertiwi Menang 2-0 (Instagram/@timnasindonesia)
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JAKARTA - Timnas putri Indonesia menang 2-0 atas timnas putri Timor Leste pada pertandingan AFF Wanita 2026. Dengan hasil ini, timnas putri Indonesia menempati urutan pertama klasemen Grup B Piala AFF Wanita 2026.

Babak Pertama 

Pertandingan tersebut digelar di Kuala Lumpur Football Stadium, Jumat (10/7/2026). Viny Silfianus Sunaryo dan kawan-kawan berhasil unggul cepat pada babak pertama. 

Adalah Estella Loupatty yang membuka keunggulan timnas putri Indonesia pada menit ke-5. Ia melepaskan tembakan dari dalam kotak penlati ke sisi kiri gawang tanpa dapat dijangkau kiper Timor Leste. 

Usai mencetak gol cepat, timnas putri Indonesia tak mengendurkan serangan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan. 

Gol kedua pun tercipta pada menit ke-28. Kali gol dicetak pemain belakang Emily Nahon. 

Timnas putri Indonesia vs Timor Leste di AFF 2026 (Instagram/@timnasindonesia)
Timnas putri Indonesia vs Timor Leste di AFF 2026 (Instagram/@timnasindonesia)

Gol bermula dari sepak pojok yang dilepaskan Felicia De Zeeuw. Emily Nahon berhasil menyundul bola tanpa pengawalan berarti dari lawan. 

Hingga peluit wasit berbunyi tanda berakhirnya babak pertama, tak ada tambahan gol yang tercipta. 

Babak Kedua

Anak asuh Satoru Mochizuki masih terus mendominasi jalannya babak kedua. Sejumlah serangan terus digencarkan Estella Loupatty dan kawan-kawan ke lini pertahanan Timor Leste. 

Namun, permainan menyerang dan menekan yang diperagakan tak kunjung membuahkan gol tambahan. Hingga babak kedua berakhir, skor 2-0 bertahan untuk kemenangan timnas putri Indonesia. 

Dengan hasil ini, untuk sementara timnas putri Indonesia menempati peringkat pertama grup B dengan raihan 3 poin. Sementara timnas Putri Timor Leste berada di dasar klasemen dengan 0 poin. 

 

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