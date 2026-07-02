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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Timnas Inggris Lolos 16 Besar Piala Dunia 2026, Arsenal hingga Manchester City Kecipratan Bonus Besar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |12:17 WIB
Timnas Inggris Lolos 16 Besar Piala Dunia 2026, Arsenal hingga Manchester City Kecipratan Bonus Besar
Timnas Inggris lolos 16 besar Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/england)
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TIM Nasional (Timnas) Inggris sukses melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta, Rabu 1 Juli 2026. Berkat kemenangan dramatis lewat dua gol Harry Kane tersebut, sejumlah klub Premier League kini bersiap menerima bonus melimpah dari FIFA.

Dalam laga 32 besar tersebut, skuad asuhan Thomas Tuchel sempat tertinggal lebih dulu lewat gol cepat Brian Cipenga pada menit ke-7. Namun, masuknya Anthony Gordon dan Eberechi Eze dari bangku cadangan berhasil mengubah permainan hingga Kane sukses membalikkan kedudukan.

Kini, The Three Lions –julukan Timnas Inggris– dijadwalkan menantang tuan rumah Meksiko di Stadion Azteca pada Senin 6 Juli 2026 mendatang. Karena Inggris bertahan setidaknya lima hari lebih lama di turnamen ini, pundi-pundi uang dari FIFA pun otomatis mengalir ke kantong klub-klub Inggris.

1. Aturan Khusus FIFA

Berdasarkan laporan dari Sportbible, Kamis (2/7/2026), FIFA menerapkan program bernama Club Benefits Programme, sebuah regulasi yang memberikan kompensasi kepada klub untuk setiap hari pemain mereka aktif di Piala Dunia. Setiap klub diperkirakan menerima sekira USD5.000 (Rp81 juta) per pemain per hari.

Aturan FIFA menyatakan uang kompensasi ini akan diberikan kepada klub tempat si pemain bernaung saat daftar skuad final Piala Dunia resmi diserahkan. Hal ini menciptakan beberapa situasi unik terkait transfer pemain musim panas ini.

Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 (Instagram/@england)
Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 (Instagram/@england)

Newcastle tetap berhak menerima dana untuk Anthony Gordon karena ia baru resmi menjadi pemain Barcelona pada 1 Juli, setelah tenggat skuad diserahkan. Sebaliknya, Marcus Rashford dihitung sebagai pemain Barcelona karena masa pinjamannya dari Manchester United baru habis pada 30 Juni.

Secara kumulatif, klub-klub Premier League akan mengantongi total bonus hingga USD500,000 (Rp8,1 miliar) menjelang laga sengit melawan Meksiko.

 

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