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Demi Jegal Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Kamboja Gelar TC ke Jepang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |22:04 WIB
Demi Jegal Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Kamboja Gelar TC ke Jepang
Timnas Kamboja bakal gelar TC di Jepang jelang Piala AFF 2026. (Foto: Instagram/ffc_official_ig)
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TIM Nasional (Timnas) Kamboja tidak main-main dalam menatap persaingan ketat di ajang bergengsi Piala AFF 2026. Demi bisa menciptakan kejutan besar dan menumbangkan Timnas Indonesia hingga Vietnam di fase grup, tim berjuluk Angkor Warriors ini langsung tancap gas dengan menyusun agenda pemusatan latihan (TC) berskala internasional di Jepang.

Menurut laporan dari media Vietnam, The Thao 247, Kamis (25/6/2026), langkah berani ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 14 hingga 22 Juli 2026 mendatang. Manajemen tim melihat penempaan fisik dan taktik di Negeri Sakura menjadi bagian dari strategi krusial untuk mendongkrak kualitas permainan anak asuh Koji Gyotoku sebelum bertempur di turnamen sesungguhnya pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 nanti.

1. Suntikan Amunisi Baru

Sebelum bertolak ke Jepang, skuad Kamboja akan terlebih dahulu berkumpul dan menjalani persiapan awal di Phnom Penh. Selama berada di Jepang, tim pelatih tidak hanya fokus pada menu latihan taktis biasa, melainkan telah menjadwalkan dua pertandingan uji coba melawan klub lokal yang dinilai mumpuni demi menguji kesiapan fisik, mental, serta kekompakan tim.

timnas kamboja foto ig @ffc_official_ig
timnas kamboja foto ig @ffc_official_ig

Dalam beberapa tahun terakhir, peta kekuatan sepak bola Kamboja memang menunjukkan progres yang sangat positif. Kehadiran amunisi pemain naturalisasi baru ditambah dengan matangnya generasi muda berbakat membuat sang pelatih, Koji Gyotoku, merasa sangat optimistis.

Terlebih lagi, kepercayaan diri mereka sedang melambung tinggi usai mencatatkan sejarah baru dengan mengalahkan Hong Kong 2-0 pada laga persahabatan Juni lalu, sebuah kemenangan perdana setelah 11 pertemuan terakhir.

 

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