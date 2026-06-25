Thailand Turunkan Skuad Muda di Piala AFF 2026, Waktunya Timnas Indonesia Juara?

PELUANG Tim Nasional (Timnas) Indonesia untuk menjuarai Piala AFF 2026 semakin besar. Pasalnya salah satu rival terkuat skuad Garuda, yakni Thailand, akan menurunkan skuad muda untuk turnamen tersebut.

Kepastian tersebut dikonfirmasi langsung oleh pelatih Timnas Thailand, Anthony Hudson. Juru taktik asal Amerika Serikat itu menjelaskan timnya akan memanfaatkan Piala AFF 2026 sebagai panggung bagi para talenta muda, yang nantinya akan dikombinasikan dengan beberapa pemain berpengalaman demi menjaga keseimbangan tim.

1. Regenerasi Skuad

Langkah berani ini diambil setelah Federasi Sepak Bola Thailand (FAT) menggelar rapat penting guna membahas persiapan menghadapi Piala AFF 2026 sekaligus FIFA ASEAN Cup 2026. Hudson mengakui menyusun komposisi tim kali ini sangat pelik karena jadwal turnamen yang tidak masuk dalam kalender resmi FIFA Days.

"Harus diakui ini fase yang cukup rumit untuk memilih pemain karena turnamen tidak bergulir selama FIFA Matchday. Banyak pemain yang harus membela klubnya masing-masing untuk persiapan fisik pra-musim,” ungkap Hudson, melansir dari media Vietnam, The Thao 247, Kamis (25/6/2026).

Timnas Thailand vs Turkmenistan di Kualifikasi Piala Asia 2027. (Foto: Instagram/changsuek)

“Karena itu, kami akan berupaya memilih para pemain yang paling siap dan tentunya yang mendapatkan izin dari klub mereka," tambahnya.

2. Fokus Membangun Kekuatan Masa Depan

Timnas Thailand dijadwalkan akan mulai berkumpul untuk melakoni pemusatan latihan (TC) pada 14 Juli mendatang. Pihak Timnas Thailand juga akan berkomunikasi langsung dengan klub-klub domestik demi menyelaraskan proses pemanggilan pemain agar berjalan lancar.