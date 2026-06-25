Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thailand Turunkan Skuad Muda di Piala AFF 2026, Waktunya Timnas Indonesia Juara?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |19:59 WIB
Thailand Turunkan Skuad Muda di Piala AFF 2026, Waktunya Timnas Indonesia Juara?
Thailand Turunkan Skuad Muda di Piala AFF 2026. (Foto: Instagram/changsuek)
A
A
A

PELUANG Tim Nasional (Timnas) Indonesia untuk menjuarai Piala AFF 2026 semakin besar. Pasalnya salah satu rival terkuat skuad Garuda, yakni Thailand, akan menurunkan skuad muda untuk turnamen tersebut.

Kepastian tersebut dikonfirmasi langsung oleh pelatih Timnas Thailand, Anthony Hudson. Juru taktik asal Amerika Serikat itu menjelaskan timnya akan memanfaatkan Piala AFF 2026 sebagai panggung bagi para talenta muda, yang nantinya akan dikombinasikan dengan beberapa pemain berpengalaman demi menjaga keseimbangan tim.

1. Regenerasi Skuad

Langkah berani ini diambil setelah Federasi Sepak Bola Thailand (FAT) menggelar rapat penting guna membahas persiapan menghadapi Piala AFF 2026 sekaligus FIFA ASEAN Cup 2026. Hudson mengakui menyusun komposisi tim kali ini sangat pelik karena jadwal turnamen yang tidak masuk dalam kalender resmi FIFA Days.

"Harus diakui ini fase yang cukup rumit untuk memilih pemain karena turnamen tidak bergulir selama FIFA Matchday. Banyak pemain yang harus membela klubnya masing-masing untuk persiapan fisik pra-musim,” ungkap Hudson, melansir dari media Vietnam, The Thao 247, Kamis (25/6/2026).

Timnas Thailand vs Turkmenistan di Kualifikasi Piala Asia 2027. (Foto: Instagram/changsuek)
Timnas Thailand vs Turkmenistan di Kualifikasi Piala Asia 2027. (Foto: Instagram/changsuek)

“Karena itu, kami akan berupaya memilih para pemain yang paling siap dan tentunya yang mendapatkan izin dari klub mereka," tambahnya.

2. Fokus Membangun Kekuatan Masa Depan

Timnas Thailand dijadwalkan akan mulai berkumpul untuk melakoni pemusatan latihan (TC) pada 14 Juli mendatang. Pihak Timnas Thailand juga akan berkomunikasi langsung dengan klub-klub domestik demi menyelaraskan proses pemanggilan pemain agar berjalan lancar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/51/3225119/timnas_vietnam-mvSs_large.jpg
Statistik Mengerikan Skuad Vietnam Jelang Lawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/51/3224521/timnas_vietnam-ICkQ_large.jpg
Bakal Lawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Vietnam Mulai Kumpulkan Pasukan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/51/3224326/john_herdman_memastikan_beckham_putra_akan_jadi_andalan_di_sayap_kiri_timnas_indonesia-H8TM_large.jpeg
John Herdman Pastikan Beckham Putra Jadi Andalan di Sayap Kiri Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/51/3223944/john_herdman_memberi_sinyal_marselino_ferdinan_absen_bela_timnas_indonesia_di_piala_aff_2026-Yx54_large.jpeg
John Herdman Beri Sinyal Marselino Ferdinan Absen Bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/06/25/11/1721331/ekuador-vs-jerman-der-panzer-bidik-rekor-sempurna-pgf.webp
Ekuador vs Jerman: Der Panzer Bidik Rekor Sempurna
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2025/07/16/muhammad_rian_ardianto_memberikan_komentar_hangat.jpg
Manuver PBSI, Muhammad Rian Ardianto Resmi Duet dengan Daniel Edgar Marvino
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement