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Persija Jakarta Resmi Gandeng Adidas, Siap Bersinar di Super League 2026-2027

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |17:23 WIB
Persija Jakarta Resmi Gandeng Adidas, Siap Bersinar di Super League 2026-2027
Persija Jakarta resmi jadikan Adidas sebagai apparel untuk musim 2026-2027. (Foto: Media Persija)
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JAKARTA – Raksasa apparel olahraga dunia, adidas, secara resmi mengumumkan kemitraan strategis jangka panjang (multitahun) dengan salah satu klub paling ikonis dan bersejarah di Tanah Air, Persija Jakarta, pada Senin (22/6/2026). Kerja sama itu lantas membuat Persija dipercaya akan tampil lebih percaya diri untuk mengarungi Super League 2026-2027!

Langkah besar ini dirancang khusus untuk mendongkrak performa Macan Kemayoran di kasta tertinggi liga domestik. Melalui kerja sama ini, adidas berkomitmen penuh untuk menyokong seluruh kebutuhan sandang olahraga berperforma tinggi bagi tim utama (senior) hingga skuad muda mereka di ajang Elite Pro Academy (EPA).

Tidak hanya untuk para pemain, kolaborasi ini juga akan memanjakan basis massa suporter lewat peluncuran koleksi fan jersey resmi agar Jakmania bisa mengekspresikan kecintaan mereka secara maksimal.

1. Tradisi Kuat Macan Kemayoran

Peresmian kerja sama yang digelar secara meriah di adidas Brand Center Grand Indonesia, Jakarta, ini membawa optimisme tinggi bagi kedua belah pihak. Adidas memandang Persija bukan sekadar klub sepak bola biasa, melainkan sebuah entitas yang memiliki akar sejarah panjang dan loyalitas suporter yang luar biasa di Indonesia.

Persija Jakarta resmi jadikan Adidas sebagai apparel untuk musim 2026-2027. (Foto: Media Persija)
Persija Jakarta resmi jadikan Adidas sebagai apparel untuk musim 2026-2027. (Foto: Media Persija)

Senior Manager Brand Activation adidas Indonesia, Cinita Dewi Mayakatri, menegaskan kolaborasi ini menjadi tonggak baru bagi kontribusi adidas di kancah sepak bola nasional.

“Kemitraan dengan Persija menandai babak baru dalam komitmen adidas untuk terus mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Menggabungkan inovasi dan pengalaman global adidas dengan semangat, tradisi, dan basis suporter yang begitu kuat dari Persija, kami optimistis kolaborasi ini akan menghadirkan kontribusi nyata, tidak hanya dalam meningkatkan performa tim di lapangan, tetapi juga dalam menginspirasi generasi pecinta sepak bola Indonesia,” ujar Cinita dalam acara peluncuran tersebut, dikutip Senin (22/6/2026).

 

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