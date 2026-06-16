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Wakil Asia Masih Belum Terkalahkan di Piala Dunia 2026, Cetak Sejarah Baru?

Dian AF , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |18:04 WIB
Wakil Asia Masih Belum Terkalahkan di Piala Dunia 2026, Cetak Sejarah Baru?
Wakil Asia Masih Belum Terkalahkan di Piala Dunia 2026 (Foto: Instagram/@fifaworldcup)
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SEBANYAK enam wakil Asia di Piala Dunia 2026 mencatat sejarah manis pada hari kelima turnamen. Hingga laga Timnas Iran melawan Selandia Baru yang berakhir 2-2 pada Selasa (16/6/2026) pagi WIB, belum ada satu pun tim asal Benua Kuning yang menelan kekalahan di laga perdana mereka. 

1. Diawali Kemenangan Korea Selatan

Timnas Korea Selatan vs Republik Ceko. (Foto: Instagram/thekfa)

Tren positif ini dibuka oleh Korea Selatan pada hari pertama turnamen. Taeguk Warriors, julukan Korea Selatan yang sukses melakukan comeback usai tertinggal lebih dulu untuk menundukkan Republik Ceko dengan skor 2-1.

Hasil bagus berlanjut lewat Qatar yang membuat kejutan di hadapan Swiss, tim yang menjadi langganan Piala Dunia. Qatar sempat tertekan sepanjang laga, namun berhasil menghindari kekalahan setelah laga berakhir imbang 1-1.

Australia dan Jepang Juga Tak Terbendung

Giliran Australia unjuk gigi. Diprediksi banyak pihak akan kalah dari Turki yang diperkuat trio bintang Arda Guler, Hakan Calhanoglu, dan Kenan Yildiz, Australia justru pulang dengan kemenangan meyakinkan 2-0 berkat penampilan gemilang kiper Patrick Beach.

Tak mau kalah, Jepang turut memperpanjang catatan positif Asia. Tertinggal dua kali dari Belanda, Samurai Biru akhirnya menyamakan kedudukan lewat sundulan Daichi Kamada di menit ke-88 sehingga laga berakhir 2-2.

2. Arab Saudi dan Iran Menyusul 

Laga Timnas Arab Saudi vs Uruguay berakhir 1-1 @SaudiNT_EN

Arab Saudi turut menjaga tren tersebut usai menahan imbang juara dunia dua kali, Uruguay, dengan skor 1-1. Meski sempat unggul lebih dulu, Arab Saudi baru kebobolan gol penyeimbang pada menit ke-80. 

Kapten Arab Saudi, Salem Al-Dawsari, bahkan menilai timnya pantas membawa pulang kemenangan penuh dari laga tersebut.

Wakil keenam, Iran, melengkapi rekor positif ini lewat hasil dramatis melawan Selandia Baru. Dua kali tertinggal melalui gol-gol Elijah Just, Iran selalu mampu menyamakan kedudukan lewat Ramin Rezaeian dan Mohammad Mohebbi hingga skor 2-2 bertahan sampai laga usai.

 

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