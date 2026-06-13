Jurnalis Italia Bocorkan Satu Pemain Asing Persija Jakarta Bakal Perpanjang Kontrak

JAKARTA - Persija Jakarta tampaknya akan sukses memagari salah satu pilar asingnya di lini pertahanan untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore, mengungkapkan bek tangguh Paulo Ricardo bakal menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi satu tahun lagi bersama tim Macan Kemayoran.

Lepore mendapatkan informasi valid ini langsung dari agen sang pemain, Goran Sabolic. Menurut sang agen, Ricardo memutuskan untuk memperpanjang masa baktinya karena sudah merasa sangat betah di Persija Jakarta.

Pemain asal Brasil itu dinilai mampu beradaptasi dengan sangat baik dan cepat dengan atmosfer sepak bola ibu kota.

"Ya, kami telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak Paulo selama 12 bulan," tutur Sabolic kepada Lepore, dikutip dari unggahan Instagram pribadi Lorenzo Lepore (@lorenzooleporee), Sabtu (13/6/2026).

"Dia (Paulo Ricardo) sangat senang di Persija Jakarta, semuanya berjalan dengan sangat baik," tambahnya.

Paulo Ricardo

1. Andalan Baru Macan Kemayoran

Paulo Ricardo didatangkan Persija Jakarta pada bursa transfer Januari 2026. Pemain berusia 31 tahun itu tidak membutuhkan waktu lama untuk langsung 'nyetel' dengan pola permainan dan skema taktik Macan Kemayoran.