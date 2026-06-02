Arda Guler Raih Penghargaan Pemain Pendatang Baru Terbaik Liga Champions 2025-2026!

GELANDANG muda Real Madrid, Arda Guler, resmi dinobatkan sebagai Revelation of the Season atau Pemain Pendatang Baru Terbaik Liga Champions UEFA musim 2025/26. Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh UEFA Technical Observer Group pada Minggu (31/5/2026).

1. Dari Bangku Cadangan

Perjalanan Guler musim ini sungguh menakjubkan. Musim lalu (2024/25) ia hanya mencatatkan satu kali tampil sebagai starter dari total tujuh penampilan, dengan menit bermain hanya menyentuh angka 142 menit, musim ini Guler tampil luar biasa.

Dikutip dari laman resmi UEFA, gelandang berusia 21 tahun itu tampil dalam 14 pertandingan, 13 di antaranya sebagai starter, dengan total 1.030 menit di atas lapangan. Ia juga menyumbangkan 2 gol dan 4 assist sepanjang kompetisi, dengan jarak tempuh 126,12 km dan kecepatan tertinggi 32,12 km/jam.

2. Man of the Match Lawan Juventus dan Gol di Markas Bayern Munchen

Salah satu penampilan paling berkesan Guler terjadi saat Real Madrid menghadapi Juventus pada fase liga, Oktober 2025. Ia tampil dominan, mengalirkan permainan dengan kontrol dan kreativitas tinggi di lini tengah, hingga dinobatkan sebagai Player of the Match malam itu.

Puncaknya saat di babak perempat final. Di leg kedua tandang melawan Bayern Munchen, Guler mencetak dua golnya di Liga Champions. Ya, tendangan bebasnya hingga membuat salah satu kiper terbaik dunia, Manuel Neuer tak bisa menjangkau. Namun, sayangnya gol tersebut tidak mampu meloloskan Real Madrid ke babak selanjutnya.