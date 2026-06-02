Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Arda Guler Raih Penghargaan Pemain Pendatang Baru Terbaik Liga Champions 2025-2026!

Dian AF , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |11:21 WIB
Arda Guler Raih Penghargaan Pemain Pendatang Baru Terbaik Liga Champions 2025-2026!
Arda Guler Pemai Pendatang Baru Terbaik Liga Champions 2025 2026 (Foto: X/@f5haber)
A
A
A

GELANDANG muda Real Madrid, Arda Guler, resmi dinobatkan sebagai Revelation of the Season atau Pemain Pendatang Baru Terbaik Liga Champions UEFA musim 2025/26. Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh UEFA Technical Observer Group pada Minggu (31/5/2026).

Arda Guler Pemain Pendatang Baru Terbaik Liga Champions 2025 2026 (Foto: Instagram/@championsleague)
Arda Guler Pemain Pendatang Baru Terbaik Liga Champions 2025 2026 (Foto: Instagram/@championsleague)

1. Dari Bangku Cadangan 

Perjalanan Guler musim ini sungguh menakjubkan. Musim lalu (2024/25) ia hanya mencatatkan satu kali tampil sebagai starter dari total tujuh penampilan, dengan menit bermain hanya menyentuh angka 142 menit, musim ini Guler tampil luar biasa.

Dikutip dari laman resmi UEFA, gelandang berusia 21 tahun itu tampil dalam 14 pertandingan, 13 di antaranya sebagai starter, dengan total 1.030 menit di atas lapangan. Ia juga menyumbangkan 2 gol dan 4 assist sepanjang kompetisi, dengan jarak tempuh 126,12 km dan kecepatan tertinggi 32,12 km/jam.

2. Man of the Match Lawan Juventus dan Gol di Markas Bayern Munchen

Salah satu penampilan paling berkesan Guler terjadi saat Real Madrid menghadapi Juventus pada fase liga, Oktober 2025. Ia tampil dominan, mengalirkan permainan dengan kontrol dan kreativitas tinggi di lini tengah, hingga dinobatkan sebagai Player of the Match malam itu.

Puncaknya saat di babak perempat final. Di leg kedua tandang melawan Bayern Munchen, Guler mencetak dua golnya di Liga Champions. Ya, tendangan bebasnya hingga membuat salah satu kiper terbaik dunia, Manuel Neuer tak bisa menjangkau. Namun, sayangnya gol tersebut tidak mampu meloloskan Real Madrid ke babak selanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/261/3221776//pelatih_psg_luis_enrique-yKAQ_large.jpg
Antar PSG Juara Liga Champions, Luis Enrique Terima Kasih kepada Guru di Roma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/261/3221751//arsenal-Bd2n_large.jpg
Arsenal Cetak Rekor Baru di Liga Champions Meski Kalah dari PSG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/261/3221692//psg_juara_liga_champions-w7n3_large.jpg
PSG Juara Liga Champions, Setiap Pemain Disiram Bonus 1 Juta Euro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/261/3221682//declan_rice-jrBp_large.jpg
Kata-Kata Declan Rice Usai Arsenal Kalah Adu Penalti dari PSG di Final Liga Champions
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/06/01/11/1712723/wajib-tahu-sebelum-nonton-ini-15-peraturan-baru-di-piala-dunia-2026-tjx.webp
Wajib Tahu Sebelum Nonton, Ini 15 Peraturan Baru di Piala Dunia 2026!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/22/bek_timnas_indonesia_mees_hilgers_foto_pssi.jpg
Mees Hilgers Dipastikan Cuma Jadi Penonton meski Ikut Latihan Timnas Indonesia, John Herdman Angkat Bicara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement