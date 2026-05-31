PSG Juara Liga Champions, Setiap Pemain Disiram Bonus 1 Juta Euro

JAKARTA - Para pemain PSG menerima bonus besar usai berhasil mempertahankan gelar Liga Champions 2025-2026. Dalam pertandingan puncak yang digelar di Puskas Arena, Budapest, Sabtu (30/5/2026), anak asuh Luis Enrique tersebut mampu mengalahkan Arsenal 4-3 dalam drama adu penalti, setelah kedua tim bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan.

1. Bonus Besar

Bonus akan diberikan kepada para pemain setelah PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions. Menurut laporan L'Equipe, skema bonus besar merupakan hasil kesepakatan yang dinegosiasikan oleh sejumlah pemimpin di klub, yaitu Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembele, dan Vitinha. Kesepakatan mengenai bonus ini sudah diraih sejak awal musim.

"Bonus nyata hanya datang dengan gelar; itulah budaya tim hebat," tulis laporan L'Equipe.

Di masa lalu, para pemain memiliki bonus kemenangan Liga Champions yang menggiurkan dalam kontrak mereka. Namun, sekarang, di bawah Direktur Olahraga Luis Campos, hal itu dilihat sebagai kolektif. Setiap pemain akan diberi penghargaan.

"Para pemain telah menegosiasikan bonus besar yang akan membuat setiap pemain mengantongi sekitar €1 juta," katanya.